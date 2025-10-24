https://crimea.ria.ru/20251024/morskoy-passazhirskiy-transport-s-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1150406734.html
Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта.Рейд перекрыли в пятницу в 13.45. Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:07 24.10.2025 (обновлено: 14:08 24.10.2025)