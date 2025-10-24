Рейтинг@Mail.ru
Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T14:07
2025-10-24T14:08
севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
новости севастополя
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта.Рейд перекрыли в пятницу в 13.45. Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, новости севастополя, крым
Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу

Рейд в Севастополе открыт

14:07 24.10.2025 (обновлено: 14:08 24.10.2025)
 
© РИА Новости Крым
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Рейд перекрыли в пятницу в 13.45.
Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаМорской транспортНовости СевастополяКрым
 
