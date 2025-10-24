Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион накануне. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков.По его данным, две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни, при необходимости их переведут в Москву.Гладков подчеркнул, что в регионе продолжают усиливать меры безопасности: 15 машин скорой помощи оборудовали антидроновыми сооружениями, заказаны дополнительные модульные укрытия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион накануне. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков.

"Тяжелый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни, при необходимости их переведут в Москву.
Гладков подчеркнул, что в регионе продолжают усиливать меры безопасности: 15 машин скорой помощи оборудовали антидроновыми сооружениями, заказаны дополнительные модульные укрытия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА
 
Лента новостейМолния