Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети

Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети

2025-10-24T08:41

2025-10-24T08:41

2025-10-24T08:31

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

атаки всу

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион накануне. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков.По его данным, две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни, при необходимости их переведут в Москву.Гладков подчеркнул, что в регионе продолжают усиливать меры безопасности: 15 машин скорой помощи оборудовали антидроновыми сооружениями, заказаны дополнительные модульные укрытия.

белгородская область

2025

