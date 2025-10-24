https://crimea.ria.ru/20251024/krymskiy-most-ocheredi-vyrosli-s-obeikh-storon--1150411210.html
Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят 450 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Часом ранее с крымской стороны проезда ожидали 348 машин, с кубанского берега затора не было. Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
