Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/krymskiy-most-ocheredi-vyrosli-s-obeikh-storon--1150411210.html
Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон
Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят 450 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T16:18
2025-10-24T16:18
крым
крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058290_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360fa9cc7f78832e5e45a21eaef03aee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят 450 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Часом ранее с крымской стороны проезда ожидали 348 машин, с кубанского берега затора не было. Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058290_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b27d22d4ed2fa88672956241dac95ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон

В очереди на Крымский мост стоят 450 машин

16:18 24.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят 450 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди на досмотр со стороны Керчи стоят 350 авто. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Часом ранее с крымской стороны проезда ожидали 348 машин, с кубанского берега затора не было.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский мостНовости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
18:15В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
18:10В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
17:56В Севастополе появится новая платная парковка
17:39В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
17:22В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
17:14В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%
17:06Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
16:39В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты
16:18Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон
16:05В Крыму из-за аварии обесточены два села
16:03ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ
15:56Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева
15:29Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
15:23Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
15:13Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
15:03В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
14:55Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
14:44В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
14:36Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
Лента новостейМолния