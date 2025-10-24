https://crimea.ria.ru/20251024/krymskiy-mitropolit-tikhon-otmechaet-yubiley-arkhiereyskoy-khirotonii-1150392275.html

Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии

Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Крымские священники, вышедшие на покой, впервые стали получать пенсии, а действующие священнослужители – ежемесячные детские пособия. Создан епархиальный детский лагерь "Корсунь". Это лишь неполный список того, что сделано по инициативе митрополита Тихона за 10 лет его службы церкви. Об этом напомнили в пресс-службе Крымской митрополии.Десять лет назад, 24 октября 2015 года, в день празднования Собора Оптинских старцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Тихона (Шевкунова) во епископа Егорьевского.За два года на Крымской кафедре владыка Тихон сделал очень много для всестороннего развития епархиальной и приходской жизни на полуострове, отметили в епархии.Также по инициативе владыки в Церковном календаре появился новый праздник — день Крещения святого равноапостольного князя Владимира с дружиной в Херсонесе Таврическом, Таврическая духовная семинария поднялась на новый уровень, в Крыму реализуются масштабные проекты центров для православной молодежи "Точка опоры", начата подготовка к масштабной реставрации церквей и монастырей Крыма и Севастополя, перечислили в пресс-службе Крымской митрополии, уточнив, что "Новый Херсонес" стал местом проведения молодежного историко-культурного форума "Истоки".Духовенство полуострова благодарит владыку за внимание к находящемуся на покое митрополиту Лазарю, возглавлявшему Крымскую кафедру более 30 лет, и за реальную помощь священнослужителям.Ранее сообщалось, что более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят "Новый Херсонес" в Севастополе в рамках нового проекта "Херсонес для детей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орденЭто нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"

