Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии
Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии
Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии
Крымские священники, вышедшие на покой, впервые стали получать пенсии, а действующие священнослужители – ежемесячные детские пособия. Создан епархиальный... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T06:01
2025-10-24T06:01
тихон шевкунов
крымская митрополия
православие
религия
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Крымские священники, вышедшие на покой, впервые стали получать пенсии, а действующие священнослужители – ежемесячные детские пособия. Создан епархиальный детский лагерь "Корсунь". Это лишь неполный список того, что сделано по инициативе митрополита Тихона за 10 лет его службы церкви. Об этом напомнили в пресс-службе Крымской митрополии.Десять лет назад, 24 октября 2015 года, в день празднования Собора Оптинских старцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Тихона (Шевкунова) во епископа Егорьевского.За два года на Крымской кафедре владыка Тихон сделал очень много для всестороннего развития епархиальной и приходской жизни на полуострове, отметили в епархии.Также по инициативе владыки в Церковном календаре появился новый праздник — день Крещения святого равноапостольного князя Владимира с дружиной в Херсонесе Таврическом, Таврическая духовная семинария поднялась на новый уровень, в Крыму реализуются масштабные проекты центров для православной молодежи "Точка опоры", начата подготовка к масштабной реставрации церквей и монастырей Крыма и Севастополя, перечислили в пресс-службе Крымской митрополии, уточнив, что "Новый Херсонес" стал местом проведения молодежного историко-культурного форума "Истоки".Духовенство полуострова благодарит владыку за внимание к находящемуся на покое митрополиту Лазарю, возглавлявшему Крымскую кафедру более 30 лет, и за реальную помощь священнослужителям.Ранее сообщалось, что более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят "Новый Херсонес" в Севастополе в рамках нового проекта "Херсонес для детей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орденЭто нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"
крым
РИА Новости Крым
Новости
Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии

Крымский митрополит Тихон отмечает 10-летний юбилей архиерейской хиротонии

06:01 24.10.2025
 
© РИА Новости КрымВо Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой "Умягчение злых сердец — Донецкая" прошел молебен
Во Владимирском соборе Херсонеса перед чудотворной иконой Умягчение злых сердец — Донецкая прошел молебен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Крымские священники, вышедшие на покой, впервые стали получать пенсии, а действующие священнослужители – ежемесячные детские пособия. Создан епархиальный детский лагерь "Корсунь". Это лишь неполный список того, что сделано по инициативе митрополита Тихона за 10 лет его службы церкви. Об этом напомнили в пресс-службе Крымской митрополии.
Десять лет назад, 24 октября 2015 года, в день празднования Собора Оптинских старцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни в Шамордино. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Тихона (Шевкунова) во епископа Егорьевского.
За два года на Крымской кафедре владыка Тихон сделал очень много для всестороннего развития епархиальной и приходской жизни на полуострове, отметили в епархии.
"Поистине жемчужиной Крыма стал музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", после 100 лет забвения возрожден и готовится к реставрации Херсонесский монастырь, снова проводятся богослужения, звучат торжественные песнопения в отреставрированном, украшенном поразительными мозаиками Свято-Владимирском соборе Херсонеса — колыбели христианства на Руси", - уточняется в тексте.
Также по инициативе владыки в Церковном календаре появился новый праздник — день Крещения святого равноапостольного князя Владимира с дружиной в Херсонесе Таврическом, Таврическая духовная семинария поднялась на новый уровень, в Крыму реализуются масштабные проекты центров для православной молодежи "Точка опоры", начата подготовка к масштабной реставрации церквей и монастырей Крыма и Севастополя, перечислили в пресс-службе Крымской митрополии, уточнив, что "Новый Херсонес" стал местом проведения молодежного историко-культурного форума "Истоки".
Духовенство полуострова благодарит владыку за внимание к находящемуся на покое митрополиту Лазарю, возглавлявшему Крымскую кафедру более 30 лет, и за реальную помощь священнослужителям.

"Крымские священники, вышедшие на покой, впервые стали получать пенсии, так же как и вдовы священников; священнослужителям выплачиваются ежемесячные детские пособия на каждого ребенка. Создан и принял первые летние смены (по 650 человек) епархиальный детский лагерь "Корсунь", - уточнили в пресс-службе, добавив, что по инициативе Тихона в крымские больницы передана новая аппаратура, идут работы по созданию детского хосписа, пансионата-паломнического центра для инвалидов-ветеранов СВО.

Ранее сообщалось, что более тысячи школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до конца года посетят "Новый Херсонес" в Севастополе в рамках нового проекта "Херсонес для детей".
Тихон ШевкуновКрымская митрополияПравославиеРелигияКрымНовости Крыма
 
