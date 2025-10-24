https://crimea.ria.ru/20251024/krymskie-poiskoviki-budut-pomogat-kollegam-iz-drugikh-regionov-rossii-1150407462.html

Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России

Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России

Добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T17:06

2025-10-24T17:06

2025-10-24T17:08

новости

поиск людей

поисковые работы

поиск людей на новых территориях россии

лизаалерт

иван зуянов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/02/1130494950_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_a47e19a71bf570d4c623fd8d7a2c36a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что позволит создать в регионе отделение Национального центра помощи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов."Мы интегрируемся в большую сеть Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который охватывает почти всю территорию Российской Федерации. Это нам облегчит поиск в других регионах - у нас есть случаи, когда люди уезжают из Крыма. Также люди теряются, когда приезжают к нам в Крым. Поиск станет гораздо эффективнее. Благодаря этому соглашению мы расширяем свою работу по профилактике детских пропаж", - сказал он в ходе пресс-конференции.По его словам, благодаря этому сотрудничеству "ПоискКрым" получает материалы, которые были заработаны Национальным центром именно по профилактике детских пропаж, по детской безопасности и в том числе по безопасному обращению с интернетом.Как в свою очередь пояснил руководитель Департамента взаимодействия с регионами и развития волонтерской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа, в центре, кроме поиска пропавших детей и взрослых также занимаются обучением добровольцев, проводят ежегодные всероссийские учения."Также мы занимаемся оказанием гуманитарной помощи в приграничных территориях и исторических территориях, эвакуацией пострадавшего населения и профилактическими мероприятиями", - перечислил он, добавив, что, в том числе, специалисты центре осматривают пострадавших детей, лечат, транспортируя в Москву.Сейчас "актив" Национального центра помощи насчитываем более 3,5 тысячи волонтеров, уточнил он.Также в Курской области есть уникальное направление - волонтеры центра сделали эвакуационно-стабилизационные пункты, которые работают при координации МЧС России и во взаимодействии с Минобороны, по согласованному маршруту эвакуации, поделился руководитель.Кроме того, он рассказал, что недавно в ДНР реализовал уникальный проект для решения проблем с водоснабжением в регионе: пробурили скважины, провели геологические исследования."Но самое основное для пограничных территорий — это наши уроки по минно-взрывной опасности, у нас разработаны инструкции, как себя вести при разного рода опасности <...> Основной посыл, который мы до детей доносим: любой предмет неестественного характера в природной среде — это потенциально опасный предмет, который не нужно трогать. Нужно просто отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номерам 112, 102", - добавил Булиа.Ранее сообщалось, что новый добровольческий поисково-спасательный отряд "Поиск Крым", созданный на базе бывших участников организации "Лиза Алерт", начал работу в марте 2025 года.В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елены Горгадзе, большая часть пропавших – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизниМеры профилактики и организация поиска детей в КрымуКаждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, поиск людей, поисковые работы, поиск людей на новых территориях россии, лизаалерт, иван зуянов