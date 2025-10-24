https://crimea.ria.ru/20251024/krymskie-poiskoviki-budut-pomogat-kollegam-iz-drugikh-regionov-rossii-1150407462.html
Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
Добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T17:06
2025-10-24T17:06
2025-10-24T17:08
новости
поиск людей
поисковые работы
поиск людей на новых территориях россии
лизаалерт
иван зуянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/02/1130494950_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_a47e19a71bf570d4c623fd8d7a2c36a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что позволит создать в регионе отделение Национального центра помощи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов."Мы интегрируемся в большую сеть Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который охватывает почти всю территорию Российской Федерации. Это нам облегчит поиск в других регионах - у нас есть случаи, когда люди уезжают из Крыма. Также люди теряются, когда приезжают к нам в Крым. Поиск станет гораздо эффективнее. Благодаря этому соглашению мы расширяем свою работу по профилактике детских пропаж", - сказал он в ходе пресс-конференции.По его словам, благодаря этому сотрудничеству "ПоискКрым" получает материалы, которые были заработаны Национальным центром именно по профилактике детских пропаж, по детской безопасности и в том числе по безопасному обращению с интернетом.Как в свою очередь пояснил руководитель Департамента взаимодействия с регионами и развития волонтерской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа, в центре, кроме поиска пропавших детей и взрослых также занимаются обучением добровольцев, проводят ежегодные всероссийские учения."Также мы занимаемся оказанием гуманитарной помощи в приграничных территориях и исторических территориях, эвакуацией пострадавшего населения и профилактическими мероприятиями", - перечислил он, добавив, что, в том числе, специалисты центре осматривают пострадавших детей, лечат, транспортируя в Москву.Сейчас "актив" Национального центра помощи насчитываем более 3,5 тысячи волонтеров, уточнил он.Также в Курской области есть уникальное направление - волонтеры центра сделали эвакуационно-стабилизационные пункты, которые работают при координации МЧС России и во взаимодействии с Минобороны, по согласованному маршруту эвакуации, поделился руководитель.Кроме того, он рассказал, что недавно в ДНР реализовал уникальный проект для решения проблем с водоснабжением в регионе: пробурили скважины, провели геологические исследования."Но самое основное для пограничных территорий — это наши уроки по минно-взрывной опасности, у нас разработаны инструкции, как себя вести при разного рода опасности <...> Основной посыл, который мы до детей доносим: любой предмет неестественного характера в природной среде — это потенциально опасный предмет, который не нужно трогать. Нужно просто отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номерам 112, 102", - добавил Булиа.Ранее сообщалось, что новый добровольческий поисково-спасательный отряд "Поиск Крым", созданный на базе бывших участников организации "Лиза Алерт", начал работу в марте 2025 года.В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елены Горгадзе, большая часть пропавших – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизниМеры профилактики и организация поиска детей в КрымуКаждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/02/1130494950_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f2bcf0f50deaf347c0cfd2abff989bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, поиск людей, поисковые работы, поиск людей на новых территориях россии, лизаалерт, иван зуянов
Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
Поисковики Крыма интегрируются в Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям
17:06 24.10.2025 (обновлено: 17:08 24.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым.
Добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям, что позволит создать в регионе отделение Национального центра помощи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.
"Мы интегрируемся в большую сеть Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, который охватывает почти всю территорию Российской Федерации. Это нам облегчит поиск в других регионах - у нас есть случаи, когда люди уезжают из Крыма. Также люди теряются, когда приезжают к нам в Крым. Поиск станет гораздо эффективнее. Благодаря этому соглашению мы расширяем свою работу по профилактике детских пропаж", - сказал он в ходе пресс-конференции.
По его словам, благодаря этому сотрудничеству "ПоискКрым" получает материалы, которые были заработаны Национальным центром именно по профилактике детских пропаж, по детской безопасности и в том числе по безопасному обращению с интернетом.
"Благодаря сотрудничеству мы не только сами укрепляемся в Крыму, но и помогаем на центру укрепить свою базу по всей территории России", - сказал он.
Как в свою очередь пояснил руководитель Департамента взаимодействия с регионами и развития волонтерской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа, в центре, кроме поиска пропавших детей и взрослых также занимаются обучением добровольцев, проводят ежегодные всероссийские учения.
"Также мы занимаемся оказанием гуманитарной помощи в приграничных территориях и исторических территориях, эвакуацией пострадавшего населения и профилактическими мероприятиями", - перечислил он, добавив, что, в том числе, специалисты центре осматривают пострадавших детей, лечат, транспортируя в Москву.
Сейчас "актив" Национального центра помощи насчитываем более 3,5 тысячи волонтеров, уточнил он.
"На исторических территориях Российской Федерации и в приграничных областях идет комплексная работа - основаны гуманитарные центры, где выдают гуманитарную помощь вынужденным переселенцам. Так, в Курской области есть гуманитарный центр, и на сегодняшний день в нем уже выдано порядка 200 тысяч гуманитарных наборов, это бытовые предметы первой необходимости", - сообщил он.
Также в Курской области есть уникальное направление - волонтеры центра сделали эвакуационно-стабилизационные пункты, которые работают при координации МЧС России и во взаимодействии с Минобороны, по согласованному маршруту эвакуации, поделился руководитель.
Кроме того, он рассказал, что недавно в ДНР реализовал уникальный проект для решения проблем с водоснабжением в регионе: пробурили скважины, провели геологические исследования.
"Но самое основное для пограничных территорий — это наши уроки по минно-взрывной опасности, у нас разработаны инструкции, как себя вести при разного рода опасности <...> Основной посыл, который мы до детей доносим: любой предмет неестественного характера в природной среде — это потенциально опасный предмет, который не нужно трогать. Нужно просто отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номерам 112, 102", - добавил Булиа.
Ранее сообщалось
, что новый добровольческий поисково-спасательный отряд "Поиск Крым", созданный на базе бывших участников организации "Лиза Алерт", начал работу в марте 2025 года.
В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей
, погибшими нашли пятерых. По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елены Горгадзе, большая часть пропавших – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: