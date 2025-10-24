https://crimea.ria.ru/20251024/kakoy-segodnya-prazdnik-24-oktyabrya-1132261782.html

Какой сегодня праздник: 24 октября

Какой сегодня праздник: 24 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Какой сегодня праздник: 24 октября

В этот день ученые отмечают победу над полиомиелитом, свои профессиональные праздники празднуют служащие подразделений специального назначения ВС РФ и школьные... РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В этот день ученые отмечают победу над полиомиелитом, свои профессиональные праздники празднуют служащие подразделений специального назначения ВС РФ и школьные библиотекари, а еще это день рождения ООН. Кроме того, 24 октября родились знаменитый алхимик Парацельс и народный артист СССР Аркадий Райкин.Что празднуют в миреВ этот день отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Дата приурочена ко дню рождения Джонаса Солка – американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего в 1952 – 1955 годах инактивированную вакцину. Она позволила сократить заболеваемость более чем на 99%.24 октября в России свой праздник отмечают сотрудники подразделений специального назначения Вооруженных Сил России (Военный спецназ). Этот сравнительно молодой профессиональный праздник был установлен 31 мая 2006 года по приказу президента РФ. А в 1950 году в этот день министр ВС СССР Александр Василевский подписал директиву с грифом "секретно" о создании подразделений специального назначения.А еще 24 октября – День рождения Организация Объединенных Наций, в которую сейчас входит 193 государства, и Международный день школьных библиотек, основанный в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. Также сегодня можно отметить День любви к теплым носкам и Праздник любителя бильярда. Именины у Зинаиды, Филиппа, Антона, Мартина, Анатолия, Александра.Знаменательные событияВ 1851 году британский астроном Уильям Лассел обнаружил у Урана – седьмой планеты от Солнца – два спутника Ариэль и Умбриэль. Примечательно, что они получили свои имена в честь героев поэмы английского писателя Александра Поупа и духа, служившего Просперо в произведении Уильяма Шекспира "Буря".24 октября 1929 года в США началось обвальное падение акций, а именно – Черный четверг. Он принял катастрофические масштабы в последующую за ним черную пятницу, черный понедельник и черный вторник. Этот биржевой крах стал началом Великой депрессии, которая навсегда изменила жизни миллионов американцев, канадцев, немцев и французов. До сих пор экономисты не пришли к единому мнению о причинах кризиса.24 октября 2000 года в берлинском Египетском музее мир впервые увидел автограф Клеопатры: царица подписала приказ словами "Да будет так". Как утверждают эксперты, подпись египетской властительницы – чуть ли не единственный автограф кого-либо из правителей Египта, так как большинство из последних, полагают ученые, вообще не умели писать.Кто родилсяВ 1492 году на свет появился Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Позже он станет знаменитым алхимиком, философом и ученым, раскритикует древние способы лечения, будет внедрять в медицину химические препараты и придумает себе псевдоним, под которым теперь известен всему миру – Парацельс, что значит "превзошедший Цельса" (древнеримский ученый-энциклопедист).В 1862 году в Чехии родился основатель всемирно известной австрийской хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски, который далеко не сразу нашел свое призвание. Сначала он был скрипачом, но интересовался электротехникой. В 1890-х Сваровски начнет проектировать машину для автоматической огранки кристаллов. Уже спустя пятилетку откроет первый завод по производству изделий из хрусталя – с этого и начнется блестящая во всех смыслах история Swarovski.В 1886 году родился российский революционер, советский, государственный и партийный деятель Григорий Орджоникидзе (партийный псевдоним Серго). Помимо непосредственного участия в Великой октябрьской революции, он стал одним из главных организаторов индустриализации в СССР. В его честь назван поселок под Феодосией.В 1911 году в Риге родился великий советский сатирик – актер театра, эстрады и кино, театральный режиссер, народный артист СССР Аркадий Райкин. Критики вспоминают его как актера с исключительной сатирической остротой и смелостью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

