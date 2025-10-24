Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 24 октября
Какой сегодня праздник: 24 октября
В этот день ученые отмечают победу над полиомиелитом, свои профессиональные праздники празднуют служащие подразделений специального назначения ВС РФ и школьные библиотекари
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым.
Какой сегодня праздник: 24 октября

Что празднуют в России и в мире 24 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В этот день ученые отмечают победу над полиомиелитом, свои профессиональные праздники празднуют служащие подразделений специального назначения ВС РФ и школьные библиотекари, а еще это день рождения ООН. Кроме того, 24 октября родились знаменитый алхимик Парацельс и народный артист СССР Аркадий Райкин.

Что празднуют в мире

В этот день отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Дата приурочена ко дню рождения Джонаса Солка – американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего в 1952 – 1955 годах инактивированную вакцину. Она позволила сократить заболеваемость более чем на 99%.
24 октября в России свой праздник отмечают сотрудники подразделений специального назначения Вооруженных Сил России (Военный спецназ). Этот сравнительно молодой профессиональный праздник был установлен 31 мая 2006 года по приказу президента РФ. А в 1950 году в этот день министр ВС СССР Александр Василевский подписал директиву с грифом "секретно" о создании подразделений специального назначения.
А еще 24 октября – День рождения Организация Объединенных Наций, в которую сейчас входит 193 государства, и Международный день школьных библиотек, основанный в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО.
Также сегодня можно отметить День любви к теплым носкам и Праздник любителя бильярда.
Именины у Зинаиды, Филиппа, Антона, Мартина, Анатолия, Александра.

Знаменательные события

В 1851 году британский астроном Уильям Лассел обнаружил у Урана – седьмой планеты от Солнца – два спутника Ариэль и Умбриэль. Примечательно, что они получили свои имена в честь героев поэмы английского писателя Александра Поупа и духа, служившего Просперо в произведении Уильяма Шекспира "Буря".
24 октября 1929 года в США началось обвальное падение акций, а именно – Черный четверг. Он принял катастрофические масштабы в последующую за ним черную пятницу, черный понедельник и черный вторник. Этот биржевой крах стал началом Великой депрессии, которая навсегда изменила жизни миллионов американцев, канадцев, немцев и французов. До сих пор экономисты не пришли к единому мнению о причинах кризиса.
24 октября 2000 года в берлинском Египетском музее мир впервые увидел автограф Клеопатры: царица подписала приказ словами "Да будет так". Как утверждают эксперты, подпись египетской властительницы – чуть ли не единственный автограф кого-либо из правителей Египта, так как большинство из последних, полагают ученые, вообще не умели писать.

Кто родился

В 1492 году на свет появился Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Позже он станет знаменитым алхимиком, философом и ученым, раскритикует древние способы лечения, будет внедрять в медицину химические препараты и придумает себе псевдоним, под которым теперь известен всему миру – Парацельс, что значит "превзошедший Цельса" (древнеримский ученый-энциклопедист).
В 1862 году в Чехии родился основатель всемирно известной австрийской хрустальной империи Swarovski Даниэль Сваровски, который далеко не сразу нашел свое призвание. Сначала он был скрипачом, но интересовался электротехникой. В 1890-х Сваровски начнет проектировать машину для автоматической огранки кристаллов. Уже спустя пятилетку откроет первый завод по производству изделий из хрусталя – с этого и начнется блестящая во всех смыслах история Swarovski.
В 1886 году родился российский революционер, советский, государственный и партийный деятель Григорий Орджоникидзе (партийный псевдоним Серго). Помимо непосредственного участия в Великой октябрьской революции, он стал одним из главных организаторов индустриализации в СССР. В его честь назван поселок под Феодосией.
В 1911 году в Риге родился великий советский сатирик – актер театра, эстрады и кино, театральный режиссер, народный артист СССР Аркадий Райкин. Критики вспоминают его как актера с исключительной сатирической остротой и смелостью.
