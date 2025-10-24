Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму есть бензин - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/gde-v-krymu-est-benzin-1150396250.html
Где в Крыму есть бензин
Где в Крыму есть бензин - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Где в Крыму есть бензин
Купить бензин в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T08:18
2025-10-24T08:08
бензин
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
новости крыма
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871282_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_a4f1e9effde2a7055d9b3cb7a14fefeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Купить бензин в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871282_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ad288207f1c21512714c4e3c99e3719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, новости крыма, крым, транспорт
Где в Крыму есть бензин

Бензин в Крыму в наличии на 150 заправках - адреса

08:18 24.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Купить бензин в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым", – написал он в своем Telegram.

Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма 24 октября
Наличие бензина на АЗС Крыма 24 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие бензина на АЗС Крыма 24 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма 24 октября
Наличие бензина на АЗС Крыма 24 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие бензина на АЗС Крыма 24 октября
В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БензинТопливоТопливо в КрымуЮрий ГоцанюкНовости КрымаКрымТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
08:57В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
08:41Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
08:26На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
08:18Где в Крыму есть бензин
08:08Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
07:51Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в Москве
07:44Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
07:28ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России
07:06Крымский мост сейчас - обстановка утром в пятницу
06:47После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома
06:33Дрон влетел в многоэтажку в Подмосковье - пять человек ранены
06:20Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности
06:01Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии
00:01На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:57ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева
23:43Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
22:57Усиление атак на Крым и ответ РФ на удары Tomahawk – главное за день
22:37Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
Лента новостейМолния