Где в Крыму есть бензин

Где в Крыму есть бензин

Купить бензин в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Купить бензин в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

