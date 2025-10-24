Где в Крыму есть бензин
Бензин в Крыму в наличии на 150 заправках - адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Купить бензин в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым", – написал он в своем Telegram.
Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.
Наличие бензина на АЗС Крыма 24 октября
В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.