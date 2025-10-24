Рейтинг@Mail.ru
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
В центре Симферополя в субботу ограничат движение транспорта из-за расчистки русла Салгира. Об этом предупредили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148401076_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_237683fd049f78b752c900036505d22f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в субботу ограничат движение транспорта из-за расчистки русла Салгира. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости:Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооруженияКакое водохранилище стратегически важно для КрымаГибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира

В центре Симферополя 25 октября ограничат движение из-за чистки русла реки Салгир

09:35 24.10.2025
 
© РИА Новости Крым
В Симферополе техника расчищает русло реки Салгир - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в субботу ограничат движение транспорта из-за расчистки русла Салгира. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
"25 октября с 7:00 до 16:00 в связи с проведением работ по очистке русла реки Салгир от навалов сухих ветвей и сопутствующего мусора будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Набережная имени 60-летия СССР (от ул. Менделеева до пр. Кирова)", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.
