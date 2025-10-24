https://crimea.ria.ru/20251024/dvizhenie-v-tsentre-simferopolya-ogranichat-iz-za-chistki-salgira-1150397446.html
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
В центре Симферополя в субботу ограничат движение транспорта из-за расчистки русла Салгира. Об этом предупредили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T09:35
2025-10-24T09:35
2025-10-24T09:30
салгир
симферополь
ограничение движения
администрация симферополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148401076_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_237683fd049f78b752c900036505d22f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в субботу ограничат движение транспорта из-за расчистки русла Салгира. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе полностью завершена расчистка русла реки Черная и ее притоков. Работы длились с весны и до сентября, общая протяженность очищенной территории составила 5,6 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости:Когда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооруженияКакое водохранилище стратегически важно для КрымаГибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
салгир
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148401076_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_c95d02b7a9e5dcd88f3624d68fc2ec0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салгир, симферополь, ограничение движения, администрация симферополя, новости крыма, крым
Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
В центре Симферополя 25 октября ограничат движение из-за чистки русла реки Салгир