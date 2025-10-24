Рейтинг@Mail.ru
Дождь с сильным ветром накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
Дождь с сильным ветром накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
В Севастополе в субботу ожидается сильный ветер и дождь. Об опасной погоде предупредили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу ожидается сильный ветер и дождь. Об опасной погоде предупредили в МЧС по региону.В этой связи спасатели напоминают об опасности нахождения у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря. По возможности следует отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов.В Крыму ухудшение погоды ожидается уже к вечеру пятницы – прольются сильные дожди и опустятся туманы, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Штормовое предупреждение продлится до 25 числа.
крымская погода, погода в крыму, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, безопасность
Дождь с сильным ветром накроют Севастополь

МЧС Севастополя предупреждает об опасности из-за сильного ветра и дождя

14:55 24.10.2025
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу ожидается сильный ветер и дождь. Об опасной погоде предупредили в МЧС по региону.
"Синоптики сообщают, что 25 октября порывы южного ветра могут достигнуть 20 м/с. Ночью возможен сильный дождь", – сообщили в ведомстве.
В этой связи спасатели напоминают об опасности нахождения у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря. По возможности следует отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов.
В Крыму ухудшение погоды ожидается уже к вечеру пятницы – прольются сильные дожди и опустятся туманы, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Штормовое предупреждение продлится до 25 числа.
