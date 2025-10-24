https://crimea.ria.ru/20251024/dozhd-s-silnym-vetrom-nakroyut-sevastopol-1150408787.html
Дождь с сильным ветром накроют Севастополь - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе в субботу ожидается сильный ветер и дождь. Об опасной погоде предупредили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу ожидается сильный ветер и дождь. Об опасной погоде предупредили в МЧС по региону.В этой связи спасатели напоминают об опасности нахождения у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря. По возможности следует отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов.В Крыму ухудшение погоды ожидается уже к вечеру пятницы – прольются сильные дожди и опустятся туманы, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Штормовое предупреждение продлится до 25 числа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму пойдет снегАтмосферные "кульбиты": прогноз погоды в Крыму на неделюПридут ли в Крым аномальные холода – чего ждать зимой
МЧС Севастополя предупреждает об опасности из-за сильного ветра и дождя