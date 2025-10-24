Рейтинг@Mail.ru
Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось
Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось
Число пропавших без вести после взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 11 человек, проинформировал в пятницу губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости Крым, 24.10.2025
челябинская область
происшествия
алексей текслер
взрыв
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Число пропавших без вести после взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 11 человек, проинформировал в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Текслер ранее сообщал о десяти пропавших сотрудниках предприятия и 12 погибших.По его данным, 29 человек получают медицинскую помощь, из них шестеро госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно.Предприятие выплатит семьям погибших по 10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, получат от миллиона до двух миллионов рублей, добавил Текслер.Взрыв на заводе в Копейске прогремел вечером 22 октября. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших, далее – о двенадцати.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Копейске - что известноВ Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в КопейскеВзрыв в Луганске квалифицировали как теракт
челябинская область
Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось

11 человек не могут найти после взрыва на предприятии в Копейске – власти

11:28 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Число пропавших без вести после взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 11 человек, проинформировал в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Текслер ранее сообщал о десяти пропавших сотрудниках предприятия и 12 погибших.
"Подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале в пятницу.
По его данным, 29 человек получают медицинскую помощь, из них шестеро госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно.
Предприятие выплатит семьям погибших по 10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, получат от миллиона до двух миллионов рублей, добавил Текслер.
Взрыв на заводе в Копейске прогремел вечером 22 октября. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших, далее – о двенадцати.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрыв в Копейске - что известно
В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
 
Челябинская областьПроисшествияАлексей ТекслерВзрывНовости
 
