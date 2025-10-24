https://crimea.ria.ru/20251024/chislo-propavshikh-bez-vesti-posle-vzryva-v-kopeyske-uvelichilos-1150400204.html

Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось

2025-10-24T11:28

челябинская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Число пропавших без вести после взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 11 человек, проинформировал в пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Текслер ранее сообщал о десяти пропавших сотрудниках предприятия и 12 погибших.По его данным, 29 человек получают медицинскую помощь, из них шестеро госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно.Предприятие выплатит семьям погибших по 10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, получат от миллиона до двух миллионов рублей, добавил Текслер.Взрыв на заводе в Копейске прогремел вечером 22 октября. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших, далее – о двенадцати.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Копейске - что известноВ Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в КопейскеВзрыв в Луганске квалифицировали как теракт

