Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов

В пяти городах Крыма в пятницу ограничат подачу водоснабжения в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом информирует компания "Вода Крыма".

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В пяти городах Крыма в пятницу ограничат подачу водоснабжения в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом информирует компания "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17 часов без воды останутся абоненты, расположенные в Бахчисарае по улицам Пирогова, Русской, Лазурной, Южной, Альминской, Гурзуфской, Качинской, Муртазаева, Миндальной, Селимова, Ялтинской, Яновского, Гордиенко, Герасимова, Моисеева, Самохвалова, Самолейнко, Таврической, Хрусталева, Филиппа Чепурина, Урриет, Фиданлар, Ешиль Ада, Улькусала, Судак, Герайлер, Терджиман, Вели Ибраима, Ашик Умера, Агатангела Крымского, Джафер Сейдамет, Мамута Рефата, Ильмия Аблякима, Алима Азамата, Тугай Бея, в Тенистом переулке, а также в нескольких домах шестого микрорайона.В Джанкойском районе до пяти часов вечера без воды остались села Охотское и Кирсановка, в самом городе отключения по улицам Крымских Партизан, Пушкина, Крымской.В Евпатории до 18 часов без воды будет часть абонентов в пригородном поселке Заозерное, в Красноперекопском районе отключения в селе Овражное и во втором микрорайоне Красноперекопска. Кроме того, под Судаком до пяти вечера без водоснабжения село Солнечная Долина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаВ Крыму снижаются запасы водыКапремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок

