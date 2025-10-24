Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Беспилотники сбиты на подлете к Москве
Беспилотники сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Беспилотники сбиты на подлете к Москве
Российские силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T09:25
2025-10-24T09:25
атаки всу
москва
сергей собянин
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Как сообщалось, рано утром в пятницу беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.В течение ночи над регионами России уничтожены 111 вражеских дронов. Еще 25 сбили в период с 7 до 8 утра.
РИА Новости Крым
Новости
Беспилотники сбиты на подлете к Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, рано утром в пятницу беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.
В течение ночи над регионами России уничтожены 111 вражеских дронов. Еще 25 сбили в период с 7 до 8 утра.
Атаки ВСУМоскваСергей СобянинНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости
 
Атаки ВСУМоскваСергей СобянинНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости
 
