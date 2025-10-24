https://crimea.ria.ru/20251024/bespilotniki-sbity-na-podlete-k-moskve-1150397311.html
Беспилотники сбиты на подлете к Москве
Беспилотники сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Беспилотники сбиты на подлете к Москве
Российские силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T09:25
2025-10-24T09:25
2025-10-24T09:25
атаки всу
москва
сергей собянин
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_8d5c2846a258b1d7f4581123df6d1bb2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Как сообщалось, рано утром в пятницу беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.В течение ночи над регионами России уничтожены 111 вражеских дронов. Еще 25 сбили в период с 7 до 8 утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_2a601068de2839b2a4f91dd74e81f7d4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, москва, сергей собянин, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Беспилотники сбиты на подлете к Москве
ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника - Собянин