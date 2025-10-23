https://crimea.ria.ru/20251023/zolotovalyutnye-zapasy-rossii-byut-rekordy-1150390935.html

Золотовалютные запасы России бьют рекорды

Золотовалютные запасы России бьют рекорды - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Золотовалютные запасы России бьют рекорды

Золотовалютные запасы России бьют рекорды

Российские золотовалютные запасы в период с 10 по 17 октября выросли на 1,8 процента, побив очередной рекорд. Об этом сообщили в Центробанке.

23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские золотовалютные запасы в период с 10 по 17 октября выросли на 1,8 процента, побив очередной рекорд. Об этом сообщили в Центробанке.Еще 10 октября резервы оценивались в 729,5 миллиарда долларов США.Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Это – монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте.В течение прошлого года международные резервы выросли на 1,8 процента и по состоянию на 1 января текущего года составляли 609,1 миллиарда долларов США.Ранее президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Евразийского экономического форума заявил, что заморозка золотовалютных резервов РФ является откровенным грабежом, однако использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – ПесковКак Россия поступает с доходами от западных активов – СилуановИсторический рекорд: стоимость золота выросла на 1,5 процента

