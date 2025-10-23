https://crimea.ria.ru/20251023/zelenskiy-sdelal-novoe-zayavlenie-po-territoriyam-1150376329.html
Зеленский сделал новое заявление по территориям
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные уступки. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов. Документ предусматривает постепенное снятие санкций с России. При этом предполагается, что реализацию задачи будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил он.Кроме того, накануне стало известно, что Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Киев отправит 106 солдат для службы на корвете военно-морских сил Украины "Гетман Иван Мазепа" в Турцию, а также по 39 моряков – на каждый из противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" в Великобританию. Для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии направят 20 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииУкраине грозит дефицит газа уже в декабреЕвросоюз принял 19-й пакет санкций против России
Зеленский сделал новое заявление по территориям
Зеленский отказался от территориальных уступок