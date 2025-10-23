Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление по территориям - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/zelenskiy-sdelal-novoe-zayavlenie-po-territoriyam-1150376329.html
Зеленский сделал новое заявление по территориям
Зеленский сделал новое заявление по территориям - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Зеленский сделал новое заявление по территориям
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T12:28
2025-10-23T12:28
украина
владимир зеленский
в мире
новости
политика
внешняя политика
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284898_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_000d88792e2160b0ad37300c72ed357f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные уступки. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов. Документ предусматривает постепенное снятие санкций с России. При этом предполагается, что реализацию задачи будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил он.Кроме того, накануне стало известно, что Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Киев отправит 106 солдат для службы на корвете военно-морских сил Украины "Гетман Иван Мазепа" в Турцию, а также по 39 моряков – на каждый из противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" в Великобританию. Для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии направят 20 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизацииУкраине грозит дефицит газа уже в декабреЕвросоюз принял 19-й пакет санкций против России
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284898_81:0:992:683_1920x0_80_0_0_80f18ee4a518ba316df370ca4a6f7d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский, в мире, новости, политика, внешняя политика, европейский союз (ес)
Зеленский сделал новое заявление по территориям

Зеленский отказался от территориальных уступок

12:28 23.10.2025
 
© AP Photo Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные уступки. Об этом сообщает РИА Новости.
"Никаких территориальных уступок", – ответил Зеленский на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов. Документ предусматривает постепенное снятие санкций с России. При этом предполагается, что реализацию задачи будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, немедленная остановка войск России и Украины на текущих рубежах до переговоров означала бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. Более того, такое перемирие будет означать также возможность вновь накачивать киевский режим оружием, стимулировать его террористические действия на территории РФ, добавил он.
Кроме того, накануне стало известно, что Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий направление украинских военных за пределы страны. Киев отправит 106 солдат для службы на корвете военно-морских сил Украины "Гетман Иван Мазепа" в Турцию, а также по 39 моряков – на каждый из противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" в Великобританию. Для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии направят 20 военнослужащих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Гигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
Украине грозит дефицит газа уже в декабре
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВ миреНовостиПолитикаВнешняя политикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
12:05Каким будет ответ России на новые санкции Запада
11:54Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
11:42"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
11:26Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
11:21Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель
10:58Под Джанкоем силовики перекроют дороги
10:50В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
10:42Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
10:30В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
10:20В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
Лента новостейМолния