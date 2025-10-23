Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/vzryv-v-luganske-kvalifitsirovali-kak-terakt-1150385258.html
Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
Происшествие со взрывом в Луганске квалифицировано как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома России. РИА Новости Крым, 23.10.2025
новые регионы россии
луганск
луганская народная республика (лнр)
новости
взрыв
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Происшествие со взрывом в Луганске квалифицировано как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома России.В четверг около полудня на улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших медики оценивалм как тяжелое.В СК уточнили, что следователи уже провели осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз, в том числе, взрывотехническая. Расследование по уголовному делу продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ставрополе прогремел взрыв Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
Новости
Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт

Следком: взрыв в Луганске квалифицирован следствием как теракт

16:50 23.10.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Происшествие со взрывом в Луганске квалифицировано как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома России.
В четверг около полудня на улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших медики оценивалм как тяжелое.
"Происшествие в Артемовском районе Луганска квалифицировано следствием как террористический акт", – сказано в сообщении.
В СК уточнили, что следователи уже провели осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз, в том числе, взрывотехническая. Расследование по уголовному делу продолжается.
