Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
2025-10-23T16:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Происшествие со взрывом в Луганске квалифицировано как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следкома России.В четверг около полудня на улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших медики оценивалм как тяжелое.В СК уточнили, что следователи уже провели осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз, в том числе, взрывотехническая. Расследование по уголовному делу продолжается.
Новости
