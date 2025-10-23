Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
На улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T11:54
2025-10-23T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших тяжелое. Еще одна пострадавшая - женщина, она в состоянии средней степени тяжести. Оба раненых уже находятся в операционных.Уточняется, что ЧП произошло на улице Черноморская. На месте происшествия работают следователи и криминалисты республиканского СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД.
Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших

В Луганске прогремел взрыв - пострадали два человека

11:54 23.10.2025 (обновлено: 12:52 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших тяжелое.
"Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу", - сообщила Пащенко.
Еще одна пострадавшая - женщина, она в состоянии средней степени тяжести.
Оба раненых уже находятся в операционных.
Уточняется, что ЧП произошло на улице Черноморская. На месте происшествия работают следователи и криминалисты республиканского СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД.
