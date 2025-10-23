https://crimea.ria.ru/20251023/vzryv-v-luganske---chto-izvestno-o-chp-i-postradavshikh-1150374076.html
Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших тяжелое. Еще одна пострадавшая - женщина, она в состоянии средней степени тяжести. Оба раненых уже находятся в операционных.Уточняется, что ЧП произошло на улице Черноморская. На месте происшествия работают следователи и криминалисты республиканского СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших тяжелое.
"Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу", - сообщила Пащенко.
Еще одна пострадавшая - женщина, она в состоянии средней степени тяжести.
Оба раненых уже находятся в операционных.
Уточняется, что ЧП произошло на улице Черноморская. На месте происшествия работают следователи и криминалисты республиканского СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД.
