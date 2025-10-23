https://crimea.ria.ru/20251023/vzryv-v-luganske---chto-izvestno-o-chp-i-postradavshikh-1150374076.html

Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших

Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших

2025-10-23T11:54

2025-10-23T11:54

2025-10-23T12:52

луганск

взрыв

происшествия

новости

новые регионы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На улице Луганска произошел взрыв, пострадали два человека. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших тяжелое. Еще одна пострадавшая - женщина, она в состоянии средней степени тяжести. Оба раненых уже находятся в операционных.Уточняется, что ЧП произошло на улице Черноморская. На месте происшествия работают следователи и криминалисты республиканского СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД.

луганск, взрыв, происшествия, новости, новые регионы россии