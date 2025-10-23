Взрыв в Копейске - что известно

https://crimea.ria.ru/20251023/vzryv-v-kopeyske---chto-izvestno-1150367317.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер."Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Семьям погибших и пострадавших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. О решениях сообщу дополнительно", - написал Текслер в своем Telegram-канале.Ранее глава региона ранее сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. Позже он добавил, что погибли, предварительно, 4 человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.Позднее он проинформировал о том, что произошел еще один взрыв в очаге возгорания на предприятии в Копейске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

