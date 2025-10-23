Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в Копейске - что известно - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/vzryv-v-kopeyske---chto-izvestno-1150367317.html
Взрыв в Копейске - что известно
Взрыв в Копейске - что известно - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Взрыв в Копейске - что известно
Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T00:28
2025-10-23T00:35
челябинская область
взрыв
новости
происшествия
алексей текслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер."Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Семьям погибших и пострадавших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. О решениях сообщу дополнительно", - написал Текслер в своем Telegram-канале.Ранее глава региона ранее сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. Позже он добавил, что погибли, предварительно, 4 человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.Позднее он проинформировал о том, что произошел еще один взрыв в очаге возгорания на предприятии в Копейске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
челябинская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
челябинская область, взрыв, новости, происшествия, алексей текслер
Взрыв в Копейске - что известно

Взрыв в Копейске - что известно к данному часу

00:28 23.10.2025 (обновлено: 00:35 23.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Семьям погибших и пострадавших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. О решениях сообщу дополнительно", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона ранее сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. Позже он добавил, что погибли, предварительно, 4 человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.
Позднее он проинформировал о том, что произошел еще один взрыв в очаге возгорания на предприятии в Копейске.

"Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте", - написал Текслер.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Челябинская областьВзрывНовостиПроисшествияАлексей Текслер
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:28Взрыв в Копейске - что известно
00:22Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
00:01Туман и тепло: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
23:33Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
22:52При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор
22:34Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы
22:33Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное
22:10В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
22:09США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
21:46В Ставрополе прогремел взрыв
21:35Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек
21:21"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
20:42Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
20:33Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта
19:49В Крыму утонули 28 человек с начала года
19:31Крым зальет ливнями в ближайшие часы
19:18Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии
19:02В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе
18:51Буй экомониторинга: разработками из Севастополя пользуются во всем мире
Лента новостейМолния