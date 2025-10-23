Взрыв в Копейске - что известно
Взрыв в Копейске - что известно к данному часу
00:28 23.10.2025 (обновлено: 00:35 23.10.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Семьям погибших и пострадавших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. О решениях сообщу дополнительно", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона ранее сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. Позже он добавил, что погибли, предварительно, 4 человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.
Позднее он проинформировал о том, что произошел еще один взрыв в очаге возгорания на предприятии в Копейске.
"Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте", - написал Текслер.