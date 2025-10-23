https://crimea.ria.ru/20251023/vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-predpriyatii-v-kopeyske-1150367699.html
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T06:15
2025-10-23T06:15
2025-10-23T06:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Сразу после того, как пожар потушат, спасатели приступят к разбору завалов. Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших.
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до девяти человек