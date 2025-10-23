Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске

https://crimea.ria.ru/20251023/vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-predpriyatii-v-kopeyske-1150367699.html

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T06:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Сразу после того, как пожар потушат, спасатели приступят к разбору завалов. Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

