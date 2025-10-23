Рейтинг@Mail.ru
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T06:15
2025-10-23T06:15
челябинская область
взрыв
происшествия
новости
алексей текслер
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Сразу после того, как пожар потушат, спасатели приступят к разбору завалов. Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
челябинская область
Новости
ru-RU
челябинская область, взрыв, происшествия, новости, алексей текслер
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до девяти человек

06:15 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести", - написал он в Telegram.
Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Сразу после того, как пожар потушат, спасатели приступят к разбору завалов.
Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших.
Челябинская область
 
Лента новостейМолния