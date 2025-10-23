https://crimea.ria.ru/20251023/vtb-rasshiril-funktsional-tsifrovogo-banka-v-makh-1150389407.html

ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах

ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах - РИА Новости Крым, 23.10.2025

ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах

Цифровой банк ВТБ в российском мессенджере Мах теперь показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T19:09

2025-10-23T19:09

2025-10-23T18:54

втб

мессенджеры

национальный мессенджер max

общество

банк

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Цифровой банк ВТБ в российском мессенджере Мах теперь показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет мгновенно выпускать цифровые карты, проверять баланс, переводить деньги в чате и многое другое, сообщил банк.Мини-приложение ВТБ в Мах и соцсети VK теперь показывает, какую выгоду пользователь получает в выбранных категориях, какая категория — самая выгодная, и из какого магазина возвращается больше всего рублей на счет, пояснили в банке.Всего на платформе реализовано уже более 50 сценариев, которые охватывают практически все ежедневные финансовые операции: мгновенный выпуск цифровой карты, баланс и историю операций по картам и счетам, переводы в чатах другим авторизованным пользователям любых банков, оплату счетов или покупок по QR, банковские продукты, уведомления об операциях.Для доступа в приложение нужно авторизоваться в Mах, используя код доступа, как при входе в приложение "ВТБ Онлайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

