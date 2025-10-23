Рейтинг@Mail.ru
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/vtb-rasshiril-funktsional-tsifrovogo-banka-v-makh-1150389407.html
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах - РИА Новости Крым, 23.10.2025
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
Цифровой банк ВТБ в российском мессенджере Мах теперь показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T19:09
2025-10-23T18:54
втб
мессенджеры
национальный мессенджер max
общество
банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b1d199c2a269b31adebee25d15bde18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Цифровой банк ВТБ в российском мессенджере Мах теперь показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет мгновенно выпускать цифровые карты, проверять баланс, переводить деньги в чате и многое другое, сообщил банк.Мини-приложение ВТБ в Мах и соцсети VK теперь показывает, какую выгоду пользователь получает в выбранных категориях, какая категория — самая выгодная, и из какого магазина возвращается больше всего рублей на счет, пояснили в банке.Всего на платформе реализовано уже более 50 сценариев, которые охватывают практически все ежедневные финансовые операции: мгновенный выпуск цифровой карты, баланс и историю операций по картам и счетам, переводы в чатах другим авторизованным пользователям любых банков, оплату счетов или покупок по QR, банковские продукты, уведомления об операциях.Для доступа в приложение нужно авторизоваться в Mах, используя код доступа, как при входе в приложение "ВТБ Онлайн".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bd54d4a8f68bf203a21f86013a34b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, мессенджеры, национальный мессенджер max, общество, банк

ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах

19:09 23.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMax – новая цифровая платформа
Max – новая цифровая платформа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Цифровой банк ВТБ в российском мессенджере Мах теперь показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет мгновенно выпускать цифровые карты, проверять баланс, переводить деньги в чате и многое другое, сообщил банк.
"Функционал охватывает уже более 90% ежедневных банковских операций, а сам онлайн-банк в Мах работает в два раза быстрее стандартных веб-версий за счет облегченного дизайна", - отметили в банке.
Мини-приложение ВТБ в Мах и соцсети VK теперь показывает, какую выгоду пользователь получает в выбранных категориях, какая категория — самая выгодная, и из какого магазина возвращается больше всего рублей на счет, пояснили в банке.
Всего на платформе реализовано уже более 50 сценариев, которые охватывают практически все ежедневные финансовые операции: мгновенный выпуск цифровой карты, баланс и историю операций по картам и счетам, переводы в чатах другим авторизованным пользователям любых банков, оплату счетов или покупок по QR, банковские продукты, уведомления об операциях.
Для доступа в приложение нужно авторизоваться в Mах, используя код доступа, как при входе в приложение "ВТБ Онлайн".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТБМессенджерыНациональный мессенджер MaxОбществоБанк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29Золотовалютные запасы России бьют рекорды
20:13Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
19:55Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
19:49Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных
19:45Путин высказался о встрече с Трампом в Будапеште
19:38Когда в Крыму пойдет снег
19:24Путин оценил новые антироссийские санкции США
19:09ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
18:55В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"
18:50Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
18:45В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок
18:34В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин
18:22Шойгу избран президентом Российского географического общества
18:11В Крыму сгорела "ГАЗель"
17:50Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
17:47Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
17:38Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира
17:25ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
17:20В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
17:09ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
Лента новостейМолния