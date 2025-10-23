https://crimea.ria.ru/20251023/vsu-obstrelyali-belgorod-i-prigorod--raneny-12-mirnykh-zhiteley-1150385911.html

ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей

россия

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

происшествия

атаки всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Двенадцать мирных жителей ранены в результате массированного обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора еще шесть человек, в том числе подросток, пострадали в Белгороде при беспилотной атаке на остановочный комплекс.Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждены частные дома, коммерческие объекты, административное здание, гражданские автомобили.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в четверг сообщил о гибели мирного жителя при ударах ВСУ по городу Алешки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛАБоец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛАПочему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение

