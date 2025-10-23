ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
Белгород и Белгородский район под массированными атаками беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Двенадцать мирных жителей ранены в результате массированного обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект дважды атакован вражескими дронами. Пострадали шестеро: четверо мужчин и две женщины. У мужчин различные осколочные ранения рук и ног, у одной женщины осколочное ранение руки, у второй — осколочное ранение живота и ног. Бригада скорой доставила всех в городскую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора еще шесть человек, в том числе подросток, пострадали в Белгороде при беспилотной атаке на остановочный комплекс.
"Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице. 17-летний парень с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляется в детскую областную клиническую больницу", - проинформировал глава региона.
Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждены частные дома, коммерческие объекты, административное здание, гражданские автомобили.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в четверг сообщил о гибели мирного жителя при ударах ВСУ по городу Алешки.
