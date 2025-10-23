Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
Двенадцать мирных жителей ранены в результате массированного обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T17:25
2025-10-23T17:17
россия
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150385793_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_21113bf029174e9bfdcd0bb156d691ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Двенадцать мирных жителей ранены в результате массированного обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора еще шесть человек, в том числе подросток, пострадали в Белгороде при беспилотной атаке на остановочный комплекс.Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждены частные дома, коммерческие объекты, административное здание, гражданские автомобили.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в четверг сообщил о гибели мирного жителя при ударах ВСУ по городу Алешки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛАБоец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛАПочему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
россия
белгородская область
россия, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, атаки всу
ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей

Двенадцать мирных жителей ранены при обстреле Белгородской области – Гладков

17:25 23.10.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБелгород и Белгородский район под массированными атаками беспилотников ВСУ
Белгород и Белгородский район под массированными атаками беспилотников ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Двенадцать мирных жителей ранены в результате массированного обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект дважды атакован вражескими дронами. Пострадали шестеро: четверо мужчин и две женщины. У мужчин различные осколочные ранения рук и ног, у одной женщины осколочное ранение руки, у второй — осколочное ранение живота и ног. Бригада скорой доставила всех в городскую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора еще шесть человек, в том числе подросток, пострадали в Белгороде при беспилотной атаке на остановочный комплекс.
"Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице. 17-летний парень с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляется в детскую областную клиническую больницу", - проинформировал глава региона.
Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждены частные дома, коммерческие объекты, административное здание, гражданские автомобили.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в четверг сообщил о гибели мирного жителя при ударах ВСУ по городу Алешки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА
Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА
Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
 
РоссияБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковПроисшествияАтаки ВСУ
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостейМолния