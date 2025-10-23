https://crimea.ria.ru/20251023/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-katerov-i-paromov-1150372459.html
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта.Рейд был закрыт в четверг в 9:21. Ограничение продлилось более часа, после чего движение паромов и катеров возобновилось.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
