В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

2025-10-23T10:50

2025-10-23T10:50

2025-10-23T10:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта.Рейд был закрыт в четверг в 9:21. Ограничение продлилось более часа, после чего движение паромов и катеров возобновилось.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

