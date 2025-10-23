Рейтинг@Mail.ru
В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/v-sbere-rasskazali-o-razvitii-ipotechnogo-kreditovaniya-v-krymu-v-2025-godu-1150391258.html
В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году
В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году
Жители Крыма предпочитают покупать недвижимость на первичном рынке, на эти цели было израсходовано 60% средств ипотечных кредитов, взятых жителями полуострова... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T20:44
2025-10-23T20:21
сбер
сбербанк в крыму
крым
севастополь
жилье в крыму
ипотека
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150391140_0:86:1003:650_1920x0_80_0_0_bd12f0ad9fb1206e84939f6e0929aeef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Жители Крыма предпочитают покупать недвижимость на первичном рынке, на эти цели было израсходовано 60% средств ипотечных кредитов, взятых жителями полуострова за 9 месяцев 2025 года, сообщает Сбербанк.По данным экспертов банка, вторичное жилье в январе-сентябре предпочли 8,6% покупателей. Еще 31,3% жителей Крыма выбрали строительство или приобретение готовых домов: сегмент ИЖС в Крыму пользуется стабильным спросом несколько лет подряд.Одновременно отмечен рост популярности семейной ипотеки: за 9 месяцев 2025 года по программе господдержки семей с детьми банк выдал на 21% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем кредитования составил 8 миллиардов рублей - на 28% больше, чем в прошлом году. Согласно подсчетам экспертов банка, средний чек покупки жилья с семейной ипотекой составил 5,5 миллиона рублей.В 2025 году в Крыму также быстро рос спрос на льготные кредиты для покупки жилья в исторических и приграничных регионах России. С этим видом ипотеки жители Крыма и Севастополя в этом году покупали недвижимость в 12 раз чаще по числу сделок, чем за 9 месяцев прошлого года, а общая сумма кредитования за январь-сентябрь 2025 года превысила 232 миллиона рублей. Средний чек такого кредита - 5,8 миллиона рублей, за год он вырос почти на 1,2 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150391140_5:0:961:717_1920x0_80_0_0_49367b169cf398a9dbc62c2054b7de68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, сбербанк в крыму, крым, севастополь, жилье в крыму, ипотека, финансы

В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году

20:44 23.10.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году
В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Жители Крыма предпочитают покупать недвижимость на первичном рынке, на эти цели было израсходовано 60% средств ипотечных кредитов, взятых жителями полуострова за 9 месяцев 2025 года, сообщает Сбербанк.
По данным экспертов банка, вторичное жилье в январе-сентябре предпочли 8,6% покупателей. Еще 31,3% жителей Крыма выбрали строительство или приобретение готовых домов: сегмент ИЖС в Крыму пользуется стабильным спросом несколько лет подряд.
Одновременно отмечен рост популярности семейной ипотеки: за 9 месяцев 2025 года по программе господдержки семей с детьми банк выдал на 21% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем кредитования составил 8 миллиардов рублей - на 28% больше, чем в прошлом году. Согласно подсчетам экспертов банка, средний чек покупки жилья с семейной ипотекой составил 5,5 миллиона рублей.
В 2025 году в Крыму также быстро рос спрос на льготные кредиты для покупки жилья в исторических и приграничных регионах России. С этим видом ипотеки жители Крыма и Севастополя в этом году покупали недвижимость в 12 раз чаще по числу сделок, чем за 9 месяцев прошлого года, а общая сумма кредитования за январь-сентябрь 2025 года превысила 232 миллиона рублей. Средний чек такого кредита - 5,8 миллиона рублей, за год он вырос почти на 1,2 миллиона рублей.
"Интерес к покупке жилья в Крыму и Севастополе остается стабильным. Видим, что благодаря госпрограммам поддержки отрасли почти все виды льготной ипотеки уверенно растут, особенно активно - семейная и региональная ипотека. Отмечу, что на первичном рынке жилья полуострова Крым растет и востребованность использования эскроу-счетов: все ипотеки Сбера проходят с использованием этого инструмента", - приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СберСбербанк в КрымуКрымСевастопольЖилье в КрымуИпотекаФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:14Агропромышленный комплекс Крыма получил свыше трех миллиардов рублей
21:51Кому в Крыму до 2026 года надо поменять водительские права
21:39Больше 13 млн рублей отдали крымчане аферистам в сети
21:22Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
21:13Что будет с ценами в Крыму на картофель зимой
20:59Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
20:44В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году
20:29Золотовалютные запасы России бьют рекорды
20:13Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
19:55Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
19:49Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных
19:45Путин высказался о встрече с Трампом в Будапеште
19:38Когда в Крыму пойдет снег
19:24Путин оценил новые антироссийские санкции США
19:09ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
18:55В Крыму мошенники раздают зарплаты от имени фонда "Защитники Отечества"
18:50Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
18:45В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок
18:34В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин
18:22Шойгу избран президентом Российского географического общества
Лента новостейМолния