В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году

2025-10-23T20:44

2025-10-23T20:44

2025-10-23T20:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Жители Крыма предпочитают покупать недвижимость на первичном рынке, на эти цели было израсходовано 60% средств ипотечных кредитов, взятых жителями полуострова за 9 месяцев 2025 года, сообщает Сбербанк.По данным экспертов банка, вторичное жилье в январе-сентябре предпочли 8,6% покупателей. Еще 31,3% жителей Крыма выбрали строительство или приобретение готовых домов: сегмент ИЖС в Крыму пользуется стабильным спросом несколько лет подряд.Одновременно отмечен рост популярности семейной ипотеки: за 9 месяцев 2025 года по программе господдержки семей с детьми банк выдал на 21% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем кредитования составил 8 миллиардов рублей - на 28% больше, чем в прошлом году. Согласно подсчетам экспертов банка, средний чек покупки жилья с семейной ипотекой составил 5,5 миллиона рублей.В 2025 году в Крыму также быстро рос спрос на льготные кредиты для покупки жилья в исторических и приграничных регионах России. С этим видом ипотеки жители Крыма и Севастополя в этом году покупали недвижимость в 12 раз чаще по числу сделок, чем за 9 месяцев прошлого года, а общая сумма кредитования за январь-сентябрь 2025 года превысила 232 миллиона рублей. Средний чек такого кредита - 5,8 миллиона рублей, за год он вырос почти на 1,2 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

