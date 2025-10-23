https://crimea.ria.ru/20251023/v-ryazanskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-pozhar-na-predpriyatii-1150368817.html
В Рязанской области после атаки БПЛА пожар на предприятии
2025-10-23T08:03
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.Как сообщили ранее в Минобороны, сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БПЛА. Всего за ночь на регионами России сбили 139 беспилотников, в том числе четыре - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
