В Рязанской области после атаки БПЛА пожар на предприятии
Пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.Как сообщили ранее в Минобороны, сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БПЛА. Всего за ночь на регионами России сбили 139 беспилотников, в том числе четыре - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Рязанской области после атаки БПЛА пожар на предприятии

В Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

08:03 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб", - написал он в Telegram.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Как сообщили ранее в Минобороны, сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БПЛА. Всего за ночь на регионами России сбили 139 беспилотников, в том числе четыре - над Крымом.
Рязанская областьАтаки ВСУПожарПроисшествияНовостиПавел Малков
 
