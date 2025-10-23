https://crimea.ria.ru/20251023/v-rossii-nachnet-deystvovat-semeynaya-nalogovaya-vyplata--putin-1150382649.html
В России начнет действовать семейная налоговая выплата
В России начнет действовать семейная налоговая выплата - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В России начнет действовать семейная налоговая выплата
В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T15:15
2025-10-23T15:15
2025-10-23T15:35
многодетная семья
семья
владимир путин (политик)
новости
соцзащита
соцвыплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40ce62299473d11e95a1463bb83910a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Он напомнил, что в России уже действует целый ряд мер поддержки для семей с детьми – от маткапитала до льготной ипотеки, а регионы, где рождаемость ниже среднероссийского уровня, получают дополнительные средства на реализацию программ по повышению рождаемости. В эти регионы в 2025-2030 году будет направлено примерно 75 миллиардов рублей."Государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо. Сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив, поднимало ее статус", – сказал Путин.Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял Путин ранее в рамках визита в Магнитогорск. При этом самое главное, что, по его мнению, сделано для решения демографической проблемы, – это создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – ПутинВ Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублейВ Крыму женятся и рожают: статистика минюста
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec53a8033886961fbcb60581ebb02e24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
многодетная семья, семья, владимир путин (политик), новости, соцзащита, соцвыплаты
В России начнет действовать семейная налоговая выплата
В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата - Путин
15:15 23.10.2025 (обновлено: 15:35 23.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог по факту снизится до 6%", – сказал президент.
Он напомнил, что в России уже действует целый ряд мер поддержки для семей с детьми – от маткапитала до льготной ипотеки, а регионы, где рождаемость ниже среднероссийского уровня, получают дополнительные средства на реализацию программ по повышению рождаемости. В эти регионы в 2025-2030 году будет направлено примерно 75 миллиардов рублей.
"Государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо. Сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив, поднимало ее статус", – сказал Путин.
Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял Путин ранее в рамках визита в Магнитогорск. При этом самое главное, что, по его мнению, сделано для решения демографической проблемы, – это создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: