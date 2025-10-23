https://crimea.ria.ru/20251023/v-rossii-nachnet-deystvovat-semeynaya-nalogovaya-vyplata--putin-1150382649.html

В России начнет действовать семейная налоговая выплата

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Он напомнил, что в России уже действует целый ряд мер поддержки для семей с детьми – от маткапитала до льготной ипотеки, а регионы, где рождаемость ниже среднероссийского уровня, получают дополнительные средства на реализацию программ по повышению рождаемости. В эти регионы в 2025-2030 году будет направлено примерно 75 миллиардов рублей."Государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо. Сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив, поднимало ее статус", – сказал Путин.Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял Путин ранее в рамках визита в Магнитогорск. При этом самое главное, что, по его мнению, сделано для решения демографической проблемы, – это создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка.

