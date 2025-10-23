Рейтинг@Mail.ru
В России начнет действовать семейная налоговая выплата - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В России начнет действовать семейная налоговая выплата
В России начнет действовать семейная налоговая выплата - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В России начнет действовать семейная налоговая выплата
В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Он напомнил, что в России уже действует целый ряд мер поддержки для семей с детьми – от маткапитала до льготной ипотеки, а регионы, где рождаемость ниже среднероссийского уровня, получают дополнительные средства на реализацию программ по повышению рождаемости. В эти регионы в 2025-2030 году будет направлено примерно 75 миллиардов рублей."Государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо. Сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив, поднимало ее статус", – сказал Путин.Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял Путин ранее в рамках визита в Магнитогорск. При этом самое главное, что, по его мнению, сделано для решения демографической проблемы, – это создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка.
В России начнет действовать семейная налоговая выплата

В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата - Путин

15:15 23.10.2025 (обновлено: 15:35 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата. Благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог по факту снизится до 6%", – сказал президент.
Он напомнил, что в России уже действует целый ряд мер поддержки для семей с детьми – от маткапитала до льготной ипотеки, а регионы, где рождаемость ниже среднероссийского уровня, получают дополнительные средства на реализацию программ по повышению рождаемости. В эти регионы в 2025-2030 году будет направлено примерно 75 миллиардов рублей.
"Государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо. Сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив, поднимало ее статус", – сказал Путин.
Россия уже предусмотрела множество мер поддержки семей, однако пока их недостаточно для повышения рождаемости, заявлял Путин ранее в рамках визита в Магнитогорск. При этом самое главное, что, по его мнению, сделано для решения демографической проблемы, – это создание единой системы поддержки рождаемости: от беременности женщины до 17 лет ребенка.
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей
В Крыму женятся и рожают: статистика минюста
 
