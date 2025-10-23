https://crimea.ria.ru/20251023/v-krymu-v-2025-godu-blagoustroili-bolshuyu-chast-zaplanirovannykh-obektov-1150380560.html
В Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектов
В Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектов - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектов
В Крыму в 2025 году уже выполнены работы по благоустройству на большей части объектов. По итогам года планируется обновить 108 общественных территорий, 281 двор РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году уже выполнены работы по благоустройству на большей части объектов. По итогам года планируется обновить 108 общественных территорий, 281 двор и 89 детских площадок. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин.По его словам, на эти цели выделено более пяти миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных средств республики. Работы охватывают как крупные общественные пространства, так и дворовые территории, включая детские площадки.Руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская подчеркнула, что при благоустройстве важен комплексный подход и учет мнения жителей."Когда мы выезжаем на объекты, мы смотрим комплексно, как благоустройство меняет жизнь людей. Обращаем внимание на доступность, на элементы, проговоренные с жителями", – сказала она.Вертинская также отметила необходимость учитывать климатические особенности региона: важны теневые навесы и защита лавочек от солнца и соленого воздуха, чтобы объекты использовались круглый год.Директор "ЖКХ Контроль Крым" Анатолий Петров рассказал, что благоустройство существенно изменило облик не только городов, но и сел."В каждом селе появились большие общественные территории, где жители могут отдыхать, гулять с детьми, а порой благоустроенные зоны выглядят даже лучше, чем в городах", – отметил он.Петров добавил, что важно следить за качеством работ, газонами, уборкой мусора и озеленением.Член штаба Народного фронта, заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль" Олег Бышук отметил, что благоустройство должно соответствовать четырем принципам: комфорт, доступность, функциональность и безопасность. Он подчеркнул, что проектировщики должны учитывать рельеф и инженерные сети, чтобы детские площадки и зоны отдыха были безопасны. Бышук также акцентировал внимание на необходимости сноса незаконных гаражей до начала благоустройства и комплексного взаимодействия с собственниками домов.Эксперты заверили, что контроль качества благоустройства осуществляется на всех этапах — от проектирования до эксплуатации объектов. В работе участвуют общественные организации и надзорные органы, включая прокуратуру, что позволяет своевременно выявлять нарушения и обеспечивать безопасность и комфорт общественных пространств.
