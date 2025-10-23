https://crimea.ria.ru/20251023/v-krymu-tushili-krupnyy-pozhar-na-sklade-ovoschey-1150371602.html
В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
2025-10-23T10:30
2025-10-23T10:30
2025-10-23T10:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В селе Крымка Джанкойского района произошел крупный пожар на складе овощей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."На месте тушения пожара работали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части села Рощино Пожарной охраны Республики Крым", – проинформировали в ведомстве.Пожар оперативно ликвидировали, его площадь составила 1250 квадратных метров. Спасатели уточняют, что пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются экспертами.Ранее сообщалось, что в Крыму растет число природных пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил около двух процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Рязанской области после атаки БПЛА пожар на предприятииВ Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоцикловВ Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
