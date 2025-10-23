Рейтинг@Mail.ru
В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/v-krymu-tushili-krupnyy-pozhar-na-sklade-ovoschey-1150371602.html
В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
В селе Крымка Джанкойского района произошел крупный пожар на складе овощей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T10:30
2025-10-23T10:30
пожар
происшествия
джанкойский район
крым
новости крыма
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150371916_0:240:960:780_1920x0_80_0_0_03dd09968d034fb81c8df61e3613b412.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В селе Крымка Джанкойского района произошел крупный пожар на складе овощей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."На месте тушения пожара работали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части села Рощино Пожарной охраны Республики Крым", – проинформировали в ведомстве.Пожар оперативно ликвидировали, его площадь составила 1250 квадратных метров. Спасатели уточняют, что пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются экспертами.Ранее сообщалось, что в Крыму растет число природных пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил около двух процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Рязанской области после атаки БПЛА пожар на предприятииВ Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоцикловВ Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
джанкойский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150371916_0:150:960:870_1920x0_80_0_0_b136da2b4bb1e0dc660f119c40e4c910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, происшествия, джанкойский район, крым, новости крыма, мчс крыма
В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей

На овощном складе в Джанкойском районе Крыма потушили пожар площадью тысяча "квадратов"

10:30 23.10.2025
 
© МЧС КрымаВ Джанкойском районе Крыма горел склад овощей
В Джанкойском районе Крыма горел склад овощей
© МЧС Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В селе Крымка Джанкойского района произошел крупный пожар на складе овощей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"На месте тушения пожара работали сотрудники Федеральной противопожарной службы и пожарной части села Рощино Пожарной охраны Республики Крым", – проинформировали в ведомстве.
Пожар оперативно ликвидировали, его площадь составила 1250 квадратных метров. Спасатели уточняют, что пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются экспертами.
Ранее сообщалось, что в Крыму растет число природных пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил около двух процентов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Рязанской области после атаки БПЛА пожар на предприятии
В Крыму пожары тушат при помощи вертолетов и горных мотоциклов
В Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
 
ПожарПроисшествияДжанкойский районКрымНовости КрымаМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
12:05Каким будет ответ России на новые санкции Запада
11:54Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
11:42"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
11:26Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
11:21Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель
10:58Под Джанкоем силовики перекроют дороги
10:50В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
10:42Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
10:30В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
10:20В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
Лента новостейМолния