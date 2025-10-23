Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сгорела "ГАЗель" - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму сгорела "ГАЗель"
Автомобиль "ГАЗель" загорелся в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
2025-10-23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Автомобиль "ГАЗель" загорелся в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Причина пожара будет установлена экспертами, добавили спасатели.Ранее в четверг на трассе "Таврида" сгорел легковой автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва, сообщили в МЧС Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 автомобилей сгорели на автодорогах в КрымуВ Крыму спасатель сел за руль горящего бензовозаВ Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет
крым, красногвардейский район, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, автомобиль, новости крыма
В Красногвардейском районе Крыма загорелась "ГАЗель"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Автомобиль "ГАЗель" загорелся в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
"В Красногвардейском районе, в селе Климово, сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание "ГАЗели" на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара будет установлена экспертами, добавили спасатели.
Ранее в четверг на трассе "Таврида" сгорел легковой автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва, сообщили в МЧС Крыма.
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза
В Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет
 
