В Крыму сгорела "ГАЗель"
В Крыму сгорела "ГАЗель" - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму сгорела "ГАЗель"
Автомобиль "ГАЗель" загорелся в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
2025-10-23T18:11
2025-10-23T18:11
2025-10-23T18:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150386955_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9c6fa959d5bd1ed42187e1f1ff80fc96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Автомобиль "ГАЗель" загорелся в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Причина пожара будет установлена экспертами, добавили спасатели.Ранее в четверг на трассе "Таврида" сгорел легковой автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва, сообщили в МЧС Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 автомобилей сгорели на автодорогах в КрымуВ Крыму спасатель сел за руль горящего бензовозаВ Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет
