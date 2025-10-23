https://crimea.ria.ru/20251023/v-krymu-nazvali-posledstviya-otkaza-zelenskogo-ot-territorialnykh-ustupok-1150388508.html

В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок

2025-10-23T18:45

2025-10-23T18:45

2025-10-23T18:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки ради мирного урегулирования может привести к эскалации конфликта. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов журналистам в Симферополе.Глава киевского режима во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные уступки."Безусловно, да", - ответил Константинов на вопрос о том, приведет ли позиция Зеленского по территориям к эскалации конфликта.По словам главы крымского парламента, Россия и США, судя по намерениям лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа после телефонного разговора 16 октября провести встречу в Будапеште, "были близки к некоему компромиссу, с которым можно было начинать работать". Однако "кто-то вмешался в этот процесс", констатировал политик.Главе киевского режима мир не нужен, поскольку в этом случае Зеленский "просто исчезнет", уверен Константинов.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. Также Вашингтон ввел санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур.По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, данными действиями глава Белого дома "полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ" .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФТрамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по РоссииЛавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО

Новости

