В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок
В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок
Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки ради мирного урегулирования может привести к эскалации конфликта. Такое мнение высказал председатель... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T18:45
2025-10-23T18:31
владимир константинов
крым
россия
сша
украина
политика
внешняя политика
переговоры
переговоры путина и трампа
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки ради мирного урегулирования может привести к эскалации конфликта. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов журналистам в Симферополе.Глава киевского режима во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные уступки."Безусловно, да", - ответил Константинов на вопрос о том, приведет ли позиция Зеленского по территориям к эскалации конфликта.По словам главы крымского парламента, Россия и США, судя по намерениям лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа после телефонного разговора 16 октября провести встречу в Будапеште, "были близки к некоему компромиссу, с которым можно было начинать работать". Однако "кто-то вмешался в этот процесс", констатировал политик.Главе киевского режима мир не нужен, поскольку в этом случае Зеленский "просто исчезнет", уверен Константинов.Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. Также Вашингтон ввел санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур.По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, данными действиями глава Белого дома "полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ" .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФТрамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по РоссииЛавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО
крым
россия
сша
украина
владимир константинов, крым, россия, сша, украина, политика, внешняя политика, переговоры, переговоры путина и трампа, мнения, безопасность, владимир зеленский
В Крыму назвали последствия отказа Зеленского от территориальных уступок

Отказ Зеленского от территориальных уступок ведет к дальнейшей эскалации – Константинов

18:45 23.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки ради мирного урегулирования может привести к эскалации конфликта. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов журналистам в Симферополе.
Глава киевского режима во время саммита Европейского совета в Брюсселе заявил, что Украина не готова пойти ни на какие территориальные уступки.
"Безусловно, да", - ответил Константинов на вопрос о том, приведет ли позиция Зеленского по территориям к эскалации конфликта.
По словам главы крымского парламента, Россия и США, судя по намерениям лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа после телефонного разговора 16 октября провести встречу в Будапеште, "были близки к некоему компромиссу, с которым можно было начинать работать". Однако "кто-то вмешался в этот процесс", констатировал политик.
Главе киевского режима мир не нужен, поскольку в этом случае Зеленский "просто исчезнет", уверен Константинов.

"А те, кто придет ему на смену, займутся самим Зеленским с первого дня: где он жил, откуда у него миллиарды, кто виновен в многочисленных смертях и так далее. Новая власть этим будет отвлекать народ. И Зеленский это прекрасно понимает", - добавил председатель Госсовета Крыма.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. Также Вашингтон ввел санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур.
По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, данными действиями глава Белого дома "полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ" .
