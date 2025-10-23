https://crimea.ria.ru/20251023/v-krymu-nazvali-glavnoe-dostizhenie-poluostrova-v-2025-godu-1150385622.html
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
Главным достижением Крыма в уходящем 2025 году является сохранение темпов социально-экономического развития региона и уровня оптимизма жителей республики. Такое РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T17:20
2025-10-23T17:20
2025-10-23T17:11
крым
новости крыма
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма в уходящем 2025 году является сохранение темпов социально-экономического развития региона и уровня оптимизма жителей республики. Такое мнение высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам Константинова, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и постоянные попытки киевского режима наносить удары по региону, преобразования на полуострове идут постоянно.Ранее Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявлял, что региону не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году. По его словам, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жильяВ Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологииВ Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_242:0:2517:1706_1920x0_80_0_0_d8e85269afa7228561e64b8c7de0dfed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
Главным достижением Крыма в 2025 году стало сохранение темпов развития – Константинов