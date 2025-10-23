Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
Главным достижением Крыма в уходящем 2025 году является сохранение темпов социально-экономического развития региона и уровня оптимизма жителей республики. Такое РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма в уходящем 2025 году является сохранение темпов социально-экономического развития региона и уровня оптимизма жителей республики. Такое мнение высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам Константинова, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и постоянные попытки киевского режима наносить удары по региону, преобразования на полуострове идут постоянно.Ранее Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявлял, что региону не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году. По его словам, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме.
В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году

Главным достижением Крыма в 2025 году стало сохранение темпов развития – Константинов

17:20 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма в уходящем 2025 году является сохранение темпов социально-экономического развития региона и уровня оптимизма жителей республики. Такое мнение высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
"Главное достижение – то, что мы сохранили темпы развития и уровень оптимизма. Это очень важно, что народ не дрогнул, не рассыпается. Это самое хорошая новость", - сказал глава крымского парламента, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
По словам Константинова, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и постоянные попытки киевского режима наносить удары по региону, преобразования на полуострове идут постоянно.
"Практически везде реализовываются новые проекты, буквально в каждом селе что-то меняется: где-то строится ФАП, где-то дорога ремонтируется, где-то идет благоустройство", - отметил он.
Ранее Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявлял, что региону не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году. По его словам, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме.
