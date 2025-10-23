В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20251023/v-krymu-nazvali-glavnoe-dostizhenie-poluostrova-v-2025-godu-1150385622.html

Главным достижением Крыма в уходящем 2025 году является сохранение темпов социально-экономического развития региона и уровня оптимизма жителей республики.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма в уходящем 2025 году является сохранение темпов социально-экономического развития региона и уровня оптимизма жителей республики. Такое мнение высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам Константинова, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и постоянные попытки киевского режима наносить удары по региону, преобразования на полуострове идут постоянно.Ранее Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявлял, что региону не грозит сокращение расходов федерального бюджета по государственным программам в 2026 году. По его словам, стабильное финансирование мероприятий будет обеспечено в полном объеме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жильяВ Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологииВ Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов

