В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российское географическое общество и власти регионов должны объединяться, чтобы организовывать тематические смены во всех детских оздоровительных лагерях страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в рамках Съезда Российского географического общества.По мнению российского лидера, главным вектором дальнейшей работы Российского географического общества должны оставаться просвещение и распространение знаний, консолидация молодежи вокруг созидательных идей и традиционных ценностей. Он также подчеркнул, что считает абсолютно верным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии.Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил со 180-летием Русское географическое обществоПутин предложил объявить 2027 год в России Годом географии80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества

