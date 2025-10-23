Рейтинг@Mail.ru
В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин
В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин
Российское географическое общество и власти регионов должны объединяться, чтобы организовывать тематические смены во всех детских оздоровительных лагерях... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T18:34
2025-10-23T18:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российское географическое общество и власти регионов должны объединяться, чтобы организовывать тематические смены во всех детских оздоровительных лагерях страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в рамках Съезда Российского географического общества.По мнению российского лидера, главным вектором дальнейшей работы Российского географического общества должны оставаться просвещение и распространение знаний, консолидация молодежи вокруг созидательных идей и традиционных ценностей. Он также подчеркнул, что считает абсолютно верным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии.Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.
В детских лагерях РФ должны появится тематические смены РГО – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российское географическое общество и власти регионов должны объединяться, чтобы организовывать тематические смены во всех детских оздоровительных лагерях страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в рамках Съезда Российского географического общества.
"Профильные смены вот уже 10 лет проводят в ведущих детских оздоровительных лагерях. Развивающий тематический отдых должен быть доступен в каждом субъекте федерации. Предлагаю отделениям РГО при поддержке местных властей заняться его организацией", - сказал президент.
По мнению российского лидера, главным вектором дальнейшей работы Российского географического общества должны оставаться просвещение и распространение знаний, консолидация молодежи вокруг созидательных идей и традиционных ценностей.
Он также подчеркнул, что считает абсолютно верным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.
