В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
В Челябинской области объявили день траура из-за взрыва с погибшими на одном из предприятий в Копейске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Челябинской области объявили день траура из-за взрыва с погибшими на одном из предприятий в Копейске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Затем число жертв ЧП выросло до девяти. Позже стало известно о десятом погибшем. Разбор завалов продожается. На всей территории региона приспустят флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Копейске - что известноЧисло погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске
