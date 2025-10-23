Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
В Челябинской области объявили день траура из-за взрыва с погибшими на одном из предприятий в Копейске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Челябинской области объявили день траура из-за взрыва с погибшими на одном из предприятий в Копейске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Затем число жертв ЧП выросло до девяти. Позже стало известно о десятом погибшем. Разбор завалов продожается. На всей территории региона приспустят флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, добавил он.
В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске

В Челябинской области объявили день траура после взрыва на предприятии в Копейске

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Челябинской области объявили день траура из-за взрыва с погибшими на одном из предприятий в Копейске. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Затем число жертв ЧП выросло до девяти. Позже стало известно о десятом погибшем. Разбор завалов продожается.
"В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура", – написал Текслер в своем Telegram-канале.
На всей территории региона приспустят флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, добавил он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрыв в Копейске - что известно
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10
Выросло число погибших при взрыве на предприятии в Копейске
 
