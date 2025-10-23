https://crimea.ria.ru/20251023/usilenie-atak-na-krym-i-otvet-rf-na-udary-tomahawk--glavnoe-za-den-1150392525.html

Усиление атак на Крым и ответ РФ на удары Tomahawk – главное за день

Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных. Президент РФ Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ в случае ударов по стране ракетами Tomahawk... РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Россия и Украина завершили обмен телами погибших военных. Президент РФ Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ в случае ударов по стране ракетами Tomahawk. Евросоюз принял 19-й пакет санкций против Москвы. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объяснил, зачем Владимир Зеленский усилил атаки на полуостров. 2027 год в России может стать Годом географии. В Копейске из-за взрыва на заводе погибли 12 человек и еще 10 пропали, взрыв также прогремел в Луганске.О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости КрымОбмен телами погибших военных завершенРоссия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, Москва передала Украине 1000 тел и взамен получила 31. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Путин высказался об ответе на удары TomahawkОтвет Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет серьезным. Об этом предупредил президент страны Владимир Путин. Он также подчеркнул, что разговоры о возможности поставок ракет Киеву являются попыткой эскалации.Трамп отметил встречу с Путиным в БудапештеВ МИД России отметили, что, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным, Москва открыта к продолжению контактов с Госдепартаментом. ЕС принял очередной пакет антироссийских санкций19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, в список ограничений попали российские банки, криптобиржы, компании в Индии и Китае.Зеленский атакует Крым для привлечения вниманияКиевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса, убежден председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Крым – резонансная тема. Как только появляется Крым, что-то резонансное по нему, – все это подхватывают. А им (киевскому режиму – ред.) нужно удержать внимание к себе. Крым для них в этом плане имеет значение", - сказал он.Год Географии может появиться в РоссииПрезидент России Владимир Путин в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.ЧП в Копейске и взрыв в ЛуганскеВ четверг стало известно, что число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется.Кроме того, в Луганске из-за взрыва пострадали два человека. Произошел взрыв на улице. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, состояние одного из пострадавших тяжелое. Происшествие квалифицировано как теракт, сообщили в Следкоме России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

