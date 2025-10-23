https://crimea.ria.ru/20251023/u-evropy-zakonchilis-dengi-voevat-za-ukrainu--orban-1150384890.html

У Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. У Брюсселя закончились деньги на спонсирование украинского конфликта, но он по-прежнему хочет продолжать боевые действия против России. Поэтому Евросоюз сокращает соцподдержку населения собственных стран, чтобы отправить деньги европейских налогоплательщиков на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."У Брюсселя закончились деньги, у них их нет, но они хотят воевать. Вот почему они хотят повысить налоги, обложить налогом пенсии, отменить снижение тарифов на коммунальные услуги, заставить нас платить военную дань. И вот почему они хотят любой ценой впихнуть Украину в Евросоюз. Чтобы принести войну в Европу, чтобы выманить деньги европейцев и отправить их Украине", – цитирует выступление Орбана перед участниками "марша мира" РИА Новости.Он также назвал членов "коалиции желающих" "желающими умирать за Украину". По его мнению, это военный альянс, поскольку Европа уже по уши в конфликте.Венгерский премьер уверен, что пока деньги европейцев рекой текут на Украину и продолжается конфликт, экономического роста в ЕС не будет.Премьер Венгрии добавил, что Брюссель относится к странам-членам ЕС как к колониям. И подчеркнул, что сама Украина уже давно потеряла суверенитет."Украина давно уже не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна. Ее судьба уже в чужих руках", – констатировал Виктор Орбан.Ранее сообщалось, что Европейский Союз в четверг принял 19-й пакет антироссийских санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут санкции против российского СПГ - мнениеЗеленский сделал новое заявление по территориямКаким будет ответ России на новые санкции Запада

