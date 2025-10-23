https://crimea.ria.ru/20251023/u-evropy-zakonchilis-dengi-voevat-za-ukrainu--orban-1150384890.html
У Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
У Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан - РИА Новости Крым, 23.10.2025
У Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
У Брюсселя закончились деньги на спонсирование украинского конфликта, но он по-прежнему хочет продолжать боевые действия против России. Поэтому Евросоюз... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T17:05
2025-10-23T17:05
2025-10-23T17:05
виктор орбан
венгрия
украина
европейский союз (ес)
мнения
политика
внешняя политика
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9bf3f1a5d94a1da18b8fe2a65676b49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. У Брюсселя закончились деньги на спонсирование украинского конфликта, но он по-прежнему хочет продолжать боевые действия против России. Поэтому Евросоюз сокращает соцподдержку населения собственных стран, чтобы отправить деньги европейских налогоплательщиков на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."У Брюсселя закончились деньги, у них их нет, но они хотят воевать. Вот почему они хотят повысить налоги, обложить налогом пенсии, отменить снижение тарифов на коммунальные услуги, заставить нас платить военную дань. И вот почему они хотят любой ценой впихнуть Украину в Евросоюз. Чтобы принести войну в Европу, чтобы выманить деньги европейцев и отправить их Украине", – цитирует выступление Орбана перед участниками "марша мира" РИА Новости.Он также назвал членов "коалиции желающих" "желающими умирать за Украину". По его мнению, это военный альянс, поскольку Европа уже по уши в конфликте.Венгерский премьер уверен, что пока деньги европейцев рекой текут на Украину и продолжается конфликт, экономического роста в ЕС не будет.Премьер Венгрии добавил, что Брюссель относится к странам-членам ЕС как к колониям. И подчеркнул, что сама Украина уже давно потеряла суверенитет."Украина давно уже не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна. Ее судьба уже в чужих руках", – констатировал Виктор Орбан.Ранее сообщалось, что Европейский Союз в четверг принял 19-й пакет антироссийских санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут санкции против российского СПГ - мнениеЗеленский сделал новое заявление по территориямКаким будет ответ России на новые санкции Запада
венгрия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_449ed40f7ebb44ccb5f8eaae961ddbbb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор орбан, венгрия, украина, европейский союз (ес), мнения, политика, внешняя политика, экономика, новости
У Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
У Евросоюза закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине – Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. У Брюсселя закончились деньги на спонсирование украинского конфликта, но он по-прежнему хочет продолжать боевые действия против России. Поэтому Евросоюз сокращает соцподдержку населения собственных стран, чтобы отправить деньги европейских налогоплательщиков на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"У Брюсселя закончились деньги, у них их нет, но они хотят воевать. Вот почему они хотят повысить налоги, обложить налогом пенсии, отменить снижение тарифов на коммунальные услуги, заставить нас платить военную дань. И вот почему они хотят любой ценой впихнуть Украину в Евросоюз. Чтобы принести войну в Европу, чтобы выманить деньги европейцев и отправить их Украине", – цитирует выступление Орбана перед участниками "марша мира" РИА Новости.
Он также назвал членов "коалиции желающих" "желающими умирать за Украину". По его мнению, это военный альянс, поскольку Европа уже по уши в конфликте.
"Страны, выступающие за войну, уже создали военный альянс. С неподражаемой элегантностью они называют его "коалицией желающих". Желающих отправлять других умирать за Украину. Они готовы отправить на Украину еще больше оружия и еще больше денег. Они объявили украинско-российский конфликт своей собственной войной и тем самым вступили в нее. Они в ней по уши", – сказал он.
Венгерский премьер уверен, что пока деньги европейцев рекой текут на Украину и продолжается конфликт, экономического роста в ЕС не будет.
"Деньги европейцев рекой текут на Украину, а взамен мы получаем высокие цены на энергоносители, военную инфляцию, балансирующие на грани краха национальные экономики, и замки на воротах некогда всемирно известных европейских заводов. Пока длится война, экономического развития в Европе не будет", – настоял Орбан.
Премьер Венгрии добавил, что Брюссель относится к странам-членам ЕС как к колониям. И подчеркнул, что сама Украина уже давно потеряла суверенитет.
"Украина давно уже не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна. Ее судьба уже в чужих руках", – констатировал Виктор Орбан.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз в четверг принял 19-й пакет антироссийских санкций
. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: