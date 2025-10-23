https://crimea.ria.ru/20251023/tuman-i-teplo-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1150349762.html
Туман и тепло: погода в Крыму в четверг
Туман и тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Туман и тепло: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ночью местами ожидаются дожди, туман; днем без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью местами ожидаются дожди, туман; днем без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, туман; днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...12, днем +16...20; в горах +10...15.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19.
крым
симферополь
севастополь
Новости
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь
Туман и тепло: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью местами ожидаются дожди, туман; днем без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +16…20, в горах +10…15", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, туман; днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...12, днем +16...20; в горах +10...15.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19.
