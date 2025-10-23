https://crimea.ria.ru/20251023/tramp-vstretitsya-s-si-tszinpinom-30-oktyabrya-1150392075.html
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Такое заявление сделала официальный представитель Белого... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T21:22
2025-10-23T21:22
2025-10-23T21:22
дональд трамп
сша
белый дом
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149571485_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_46c7d3076320069d1bab6a83ca013e58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.Этой двусторонней встречей завершится азиатское турне американского лидера, в которое входит посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи, где Трамп примет участие в саммите АСЕАН, добавила Левитт.Ранее российский президент Владимир Путин допустил перенос двусторонней встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнениеО чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главноеТрамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
сша
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149571485_107:0:1016:682_1920x0_80_0_0_e45940374d075953f56b3f1017e19acc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, белый дом, си цзиньпин (председатель кнр), китай, политика, внешняя политика, новости
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в Южной Корее 30 октября - Белый дом