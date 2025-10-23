Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/tramp-vstretitsya-s-si-tszinpinom-30-oktyabrya-1150392075.html
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Такое заявление сделала официальный представитель Белого... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.Этой двусторонней встречей завершится азиатское турне американского лидера, в которое входит посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи, где Трамп примет участие в саммите АСЕАН, добавила Левитт.Ранее российский президент Владимир Путин допустил перенос двусторонней встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
РИА Новости Крым
Новости
дональд трамп, сша, белый дом, си цзиньпин (председатель кнр), китай, политика, внешняя политика, новости
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в Южной Корее 30 октября - Белый дом

21:22 23.10.2025
 
© AP Photo Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo Susan Walsh
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Утром в четверг по местному времени президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с лидером КНР Си Цзиньпином", - сообщила она.
Этой двусторонней встречей завершится азиатское турне американского лидера, в которое входит посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи, где Трамп примет участие в саммите АСЕАН, добавила Левитт.
Ранее российский президент Владимир Путин допустил перенос двусторонней встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
