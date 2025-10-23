https://crimea.ria.ru/20251023/tramp-vstretitsya-s-si-tszinpinom-30-oktyabrya-1150392075.html

Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.Этой двусторонней встречей завершится азиатское турне американского лидера, в которое входит посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи, где Трамп примет участие в саммите АСЕАН, добавила Левитт.Ранее российский президент Владимир Путин допустил перенос двусторонней встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнениеО чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главноеТрамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным

