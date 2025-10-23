Рейтинг@Mail.ru
Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
В России обратили внимание на высказывания президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным, МИД РФ открыт к продолжению
2025-10-23T11:26
2025-10-23T11:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России обратили внимание на высказывания президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным, МИД РФ открыт к продолжению контактов с американским Госдепартаментом. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине."Обратили внимание на некоторые высказывания президента США, которые прозвучали накануне, 22 октября, в ходе его беседы с генсеком НАТО Марком Рютте, включая наиболее резонансные из них, как это было произнесено, об отмене изначально предложенного американской стороной саммита Россия – США", - сказала дипломат.Захарова отметила, что соответствующие комментарии на данный счет будут даны по линии пресс-службы президента РФ.Дипломат добавила, что российская сторона "не усматривает значимых препон на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами".Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по РоссииПочему отменили встречу Лаврова и Рубио – мнение
1920
1920
true
Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ

МИД России открыто к продолжению контактов с Госдепартаментом США – Захарова

11:26 23.10.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России обратили внимание на высказывания президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным, МИД РФ открыт к продолжению контактов с американским Госдепартаментом. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова на брифинге в четверг.
Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
"Обратили внимание на некоторые высказывания президента США, которые прозвучали накануне, 22 октября, в ходе его беседы с генсеком НАТО Марком Рютте, включая наиболее резонансные из них, как это было произнесено, об отмене изначально предложенного американской стороной саммита Россия – США", - сказала дипломат.
Захарова отметила, что соответствующие комментарии на данный счет будут даны по линии пресс-службы президента РФ.
"МИД России со своей стороны открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США", - подчеркнула она.
Дипломат добавила, что российская сторона "не усматривает значимых препон на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.
Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.
