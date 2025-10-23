https://crimea.ria.ru/20251023/silnyy-dozhd-i-veter-idut-na-sevastopol-1150382256.html
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T14:58
2025-10-23T14:58
2025-10-23T14:59
севастополь
погода
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
новости севастополя
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Штормовое предупреждение на пятницу и субботу объявлено и в Крыму. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, новости севастополя, мчс севастополя
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
На Севастополь идет шторм
14:58 23.10.2025 (обновлено: 14:59 23.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
"24 октября порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 18 м/с. Ночью возможен сильный дождь", – сказано в сообщении.
Штормовое предупреждение
на пятницу и субботу объявлено и в Крыму. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.
В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.