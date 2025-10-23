Рейтинг@Mail.ru
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/silnyy-dozhd-i-veter-idut-na-sevastopol-1150382256.html
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Штормовое предупреждение на пятницу и субботу объявлено и в Крыму. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды.
севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, новости севастополя, мчс севастополя
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь

На Севастополь идет шторм

14:58 23.10.2025 (обновлено: 14:59 23.10.2025)
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
"24 октября порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 18 м/с. Ночью возможен сильный дождь", – сказано в сообщении.
Штормовое предупреждение на пятницу и субботу объявлено и в Крыму. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.
В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПогодаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеНовости СевастополяМЧС Севастополя
 
