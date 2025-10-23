https://crimea.ria.ru/20251023/silnyy-dozhd-i-veter-idut-na-sevastopol-1150382256.html

Сильный дождь и ветер идут на Севастополь

Сильный дождь и ветер идут на Севастополь - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Сильный дождь и ветер идут на Севастополь

На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T14:58

2025-10-23T14:58

2025-10-23T14:59

севастополь

погода

крымская погода

погода в крыму

штормовое предупреждение

новости севастополя

мчс севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается непогода – 24 октября в городе-герое прогнозируют сильные дожди и ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Штормовое предупреждение на пятницу и субботу объявлено и в Крыму. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, новости севастополя, мчс севастополя