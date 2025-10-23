https://crimea.ria.ru/20251023/shoygu-izbran-prezidentom-rossiyskogo-geograficheskogo-obschestva-1150387987.html
Шойгу избран президентом Российского географического общества
Шойгу избран президентом Российского географического общества - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Шойгу избран президентом Российского географического общества
Сергей Шойгу вновь избран президентом Российского географического общества. Голосование прошло в рамках Съезда РГО в четверг, кандидатуру Шойгу поддержал... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T18:22
2025-10-23T18:22
2025-10-23T18:22
россия
рго (русское географическое общество)
владимир путин (политик)
сергей шойгу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150388145_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_c86b111702fca7df55c25eaf8955d8d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сергей Шойгу вновь избран президентом Российского географического общества. Голосование прошло в рамках Съезда РГО в четверг, кандидатуру Шойгу поддержал президент РФ Владимир Путин.Голосованием ученого совета Шойгу переизбран на новый срок президента общества. В результате голосования решение было принято единогласно.Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил со 180-летием Русское географическое обществоГеографию могут сделать обязательным вступительным экзаменом в вузыНайти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150388145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eab23f06596727eadd167e5fb57d28d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рго (русское географическое общество), владимир путин (политик), сергей шойгу, новости
Шойгу избран президентом Российского географического общества
Сергея Шойгу переизбрали председателем Российского географического общества