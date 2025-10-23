Рейтинг@Mail.ru
Шойгу избран президентом Российского географического общества - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/shoygu-izbran-prezidentom-rossiyskogo-geograficheskogo-obschestva-1150387987.html
Шойгу избран президентом Российского географического общества
Шойгу избран президентом Российского географического общества - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Шойгу избран президентом Российского географического общества
Сергей Шойгу вновь избран президентом Российского географического общества. Голосование прошло в рамках Съезда РГО в четверг, кандидатуру Шойгу поддержал... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T18:22
2025-10-23T18:22
россия
рго (русское географическое общество)
владимир путин (политик)
сергей шойгу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150388145_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_c86b111702fca7df55c25eaf8955d8d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сергей Шойгу вновь избран президентом Российского географического общества. Голосование прошло в рамках Съезда РГО в четверг, кандидатуру Шойгу поддержал президент РФ Владимир Путин.Голосованием ученого совета Шойгу переизбран на новый срок президента общества. В результате голосования решение было принято единогласно.Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил со 180-летием Русское географическое обществоГеографию могут сделать обязательным вступительным экзаменом в вузыНайти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150388145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eab23f06596727eadd167e5fb57d28d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рго (русское географическое общество), владимир путин (политик), сергей шойгу, новости
Шойгу избран президентом Российского географического общества

Сергея Шойгу переизбрали председателем Российского географического общества

18:22 23.10.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Русского географического общества Сергей Шойгу
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сергей Шойгу вновь избран президентом Российского географического общества. Голосование прошло в рамках Съезда РГО в четверг, кандидатуру Шойгу поддержал президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. Ученый совет выдвинул на этот пост Сергея Кужугетовича Шойгу, он был одним из прямых инициаторов возрождения Российского географического общества в свое время", – напомнил в рамках съезда президент России Владимир Путин.
Голосованием ученого совета Шойгу переизбран на новый срок президента общества. В результате голосования решение было принято единогласно.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
Географию могут сделать обязательным вступительным экзаменом в вузы
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
 
РоссияРГО (Русское географическое общество)Владимир Путин (политик)Сергей ШойгуНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Шойгу избран президентом Российского географического общества
18:11В Крыму сгорела "ГАЗель"
17:50Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
17:47Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
17:38Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира
17:25ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
17:20В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
17:09ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
17:05У Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
16:50Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
16:42В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублей
16:33Блокировка дорог и силовики: на востоке Крыма пройдут учения
16:18Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
15:55Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
15:47Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
15:39В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
15:31Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
15:15В России начнет действовать семейная налоговая выплата
14:58Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
14:39Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
Лента новостейМолния