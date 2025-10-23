Рейтинг@Mail.ru
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/sevastopol-v-liderakh-po-rostu-rozhdaemosti--golikova-1150383649.html
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T15:55
2025-10-23T15:49
россия
новости
демография
севастополь
новости севастополя
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.По ее словам, для повышения рождаемости в стране продолжает действовать демографическая программа. Наиболее востребованной ее услугой стало стало создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка.В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – ПутинПутин увеличил пособия по беременности для студентокМногодетным мамам повысят пенсии и выплаты
россия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_fd70b88f83c41e0ccef97abc86a26d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, демография, севастополь, новости севастополя, татьяна голикова
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова

Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости – Голикова

15:55 23.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"В 18 регионах отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости в сентябре 2025 года в годовом выражении. Лидером к сентябрю является город Севастополь", – заявила Голикова.
По ее словам, для повышения рождаемости в стране продолжает действовать демографическая программа. Наиболее востребованной ее услугой стало стало создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка.

"В 2026 году для 41 региона мы планируем дополнить "демографическое меню" еще одним мероприятием: единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье. Поскольку теперь такой статус закреплен законодательно", - отметила она.

В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – Путин
Путин увеличил пособия по беременности для студенток
Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты
 
РоссияНовостиДемографияСевастопольНовости СевастополяТатьяна Голикова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
15:47Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
15:39В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
15:31Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
15:15В России начнет действовать семейная налоговая выплата
14:58Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
14:39Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
14:12Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
14:01В Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектов
13:51Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
Лента новостейМолния