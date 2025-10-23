https://crimea.ria.ru/20251023/sevastopol-v-liderakh-po-rostu-rozhdaemosti--golikova-1150383649.html
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T15:55
2025-10-23T15:55
2025-10-23T15:49
россия
новости
демография
севастополь
новости севастополя
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.По ее словам, для повышения рождаемости в стране продолжает действовать демографическая программа. Наиболее востребованной ее услугой стало стало создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка.В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – ПутинПутин увеличил пособия по беременности для студентокМногодетным мамам повысят пенсии и выплаты
россия
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_fd70b88f83c41e0ccef97abc86a26d6c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, демография, севастополь, новости севастополя, татьяна голикова
Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости – Голикова