https://crimea.ria.ru/20251023/sevastopol-v-liderakh-po-rostu-rozhdaemosti--golikova-1150383649.html

Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова

Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова

Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T15:55

2025-10-23T15:55

2025-10-23T15:49

россия

новости

демография

севастополь

новости севастополя

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.По ее словам, для повышения рождаемости в стране продолжает действовать демографическая программа. Наиболее востребованной ее услугой стало стало создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка.В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – ПутинПутин увеличил пособия по беременности для студентокМногодетным мамам повысят пенсии и выплаты

россия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, демография, севастополь, новости севастополя, татьяна голикова