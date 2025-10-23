https://crimea.ria.ru/20251023/sem-naselennykh-punktov-na-vostoke-kryma-obestocheny--1150370220.html
Семь населенных пунктов на востоке Крыма обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Ленинского района Крыма обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Накануне несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества из-за аварии на линии, также в Большой Ялте были обесточены населенные пункты Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
