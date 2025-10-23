Рейтинг@Mail.ru
Семь населенных пунктов на востоке Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Семь населенных пунктов на востоке Крыма обесточены
Семь населенных пунктов на востоке Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Семь населенных пунктов на востоке Крыма обесточены
Семь населенных пунктов Ленинского района Крыма обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Ленинского района Крыма обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Накануне несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества из-за аварии на линии, также в Большой Ялте были обесточены населенные пункты Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:30 23.10.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Ленинского района Крыма обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в населенных пунктах (частично): Ленино, Заводское, Калиновка, Ильичево, Семеновка, Красногорка, Королево", - говорится в сообщении.
Энергетики уже работают на местах аварий. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Накануне несколько центральных улиц Симферополя остались без электричества из-за аварии на линии, также в Большой Ялте были обесточены населенные пункты Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия.
