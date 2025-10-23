Рейтинг@Mail.ru
Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
Еще восемь мирных жителей, в том числе трое подростков, получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников по Белгороду и области.
2025-10-23T19:55
2025-10-23T20:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Еще восемь мирных жителей, в том числе трое подростков, получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В четверг в результате массированного удара ранее были ранены 12 мирных жителей."Еще восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Так, по его информации, число пострадавших в результате атаки украинского дрона на остановку в Белгороде возросло до девяти. В больницу доставили двух девушек в возрасте 17 и 23 лет. Старшая из них находится в тяжелом состоянии.Также пострадал 16-летний юноша. Кроме того, в Белгороде при атаке на административное здание ранен мужчина, уточнил Гладков.В результате ударов беспилотников в Белгородском районе пострадали два мирных жителя из села Ясные Зори. В поселке Майский ранен 12-летний мальчик. В Грайворонском округе ранения получили два мирных жителя – мужчина и женщина, перечислил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду

В Белгороде и пригороде при атаках ВСУ пострадали три ребенка и пять взрослых

19:55 23.10.2025 (обновлено: 20:00 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Еще восемь мирных жителей, в том числе трое подростков, получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг в результате массированного удара ранее были ранены 12 мирных жителей.
"Еще восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Так, по его информации, число пострадавших в результате атаки украинского дрона на остановку в Белгороде возросло до девяти. В больницу доставили двух девушек в возрасте 17 и 23 лет. Старшая из них находится в тяжелом состоянии.
Также пострадал 16-летний юноша. Кроме того, в Белгороде при атаке на административное здание ранен мужчина, уточнил Гладков.
В результате ударов беспилотников в Белгородском районе пострадали два мирных жителя из села Ясные Зори. В поселке Майский ранен 12-летний мальчик. В Грайворонском округе ранения получили два мирных жителя – мужчина и женщина, перечислил губернатор.
