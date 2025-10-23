https://crimea.ria.ru/20251023/raneny-deti-bespilotniki-vsu-prodolzhayut-bit-po-belgorodu-i-prigorodu-1150390742.html

Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду

Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду

Еще восемь мирных жителей, в том числе трое подростков, получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников по Белгороду и области. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T19:55

2025-10-23T19:55

2025-10-23T20:00

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150390483_0:149:1280:869_1920x0_80_0_0_5f2dc71d9b13aee6138b69ecf2a3311d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Еще восемь мирных жителей, в том числе трое подростков, получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников по Белгороду и области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В четверг в результате массированного удара ранее были ранены 12 мирных жителей."Еще восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Так, по его информации, число пострадавших в результате атаки украинского дрона на остановку в Белгороде возросло до девяти. В больницу доставили двух девушек в возрасте 17 и 23 лет. Старшая из них находится в тяжелом состоянии.Также пострадал 16-летний юноша. Кроме того, в Белгороде при атаке на административное здание ранен мужчина, уточнил Гладков.В результате ударов беспилотников в Белгородском районе пострадали два мирных жителя из села Ясные Зори. В поселке Майский ранен 12-летний мальчик. В Грайворонском округе ранения получили два мирных жителя – мужчина и женщина, перечислил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251023/pochemu-zelenskiy-usilil-ataki-na-krym--mnenie-1150383966.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости