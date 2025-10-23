Путин высказался о встрече с Трампом в Будапеште

https://crimea.ria.ru/20251023/putin-vyskazalsya-o-vstreche-s-trampom-v-budapeshte-1150390071.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предположил, что его американский коллега Дональд Трамп не отменил двустороннюю встречу в Будапеште, а перенес ее. Президент страны также добавил, что во время последнего разговора с главой Белого дома по телефону, тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. "И для меня, и для американского президента было бы большой ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился и сказал, что с их стороны над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. И некоторых из них он назвал", - сказал он.Президент РФ подчеркнул, что Россия всегда поддерживала развитие диалога. У Москвы и Вашингтона немало векторов для сотрудничества.Трамп накануне заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.Как считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, озвученные президентом США Дональдом Трампом заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой и встал на тропу войны с РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по РоссииТрамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФПутин оценил новые антироссийские санкции США
19:45 23.10.2025 (обновлено: 19:46 23.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предположил, что его американский коллега Дональд Трамп не отменил двустороннюю встречу в Будапеште, а перенес ее.
"Сейчас я вижу, что после этого заявления президент США (Дональд Трамп - ред.) решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, это будет перенос этой встречи", - сказал он во время общения с журналистами после съезда РГО.
Президент страны также добавил, что во время последнего разговора с главой Белого дома по телефону, тот сам предложил организовать саммит в Будапеште.
"И для меня, и для американского президента было бы большой ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился и сказал, что с их стороны над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. И некоторых из них он назвал", - сказал он.
Президент РФ подчеркнул, что Россия всегда поддерживала развитие диалога. У Москвы и Вашингтона немало векторов для сотрудничества.
Трамп накануне заявил
, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели. В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем, и заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.
Как считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, озвученные президентом США Дональдом Трампом заявления и принятые им решения в отношении России свидетельствуют, что глава Белого дома полностью солидаризировался с Европой
и встал на тропу войны с РФ.
