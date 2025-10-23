Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
Президент России Владимир Путин в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T17:50
2025-10-23T17:55
владимир путин (политик)
россия
рго (русское географическое общество)
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110554/12/1105541261_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_b1826968bf7883241a17955f5cf023a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии. По мнению Путина, география важна для России с политической точки зрения. Главным событием тематического Года в стране, по словам президента, может стать открытие Музея географии.Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, поздравляя РГО со 180-летием.
россия
владимир путин (политик), россия, рго (русское географическое общество), новости, общество
Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

В России 2027 год может быть объявлен Годом географии – Путин

17:50 23.10.2025 (обновлено: 17:55 23.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВ Крыму‬ дети собрали огромный пазл с географической картой России
В Крыму‬ дети собрали огромный пазл с географической картой России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии.
"С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии", – сказал президент.
По мнению Путина, география важна для России с политической точки зрения. Главным событием тематического Года в стране, по словам президента, может стать открытие Музея географии.
"Профильных географических музеев в мире единицы, но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России", - считает российский лидер.
Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, поздравляя РГО со 180-летием.
Владимир Путин (политик)РоссияРГО (Русское географическое общество)НовостиОбщество
 
