https://crimea.ria.ru/20251023/putin-predlozhil-obyavit-2027-god-v-rossii-godom-geografii-1150387301.html

Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Президент России Владимир Путин в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии. РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T17:50

2025-10-23T17:50

2025-10-23T17:55

владимир путин (политик)

россия

рго (русское географическое общество)

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110554/12/1105541261_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_b1826968bf7883241a17955f5cf023a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии. По мнению Путина, география важна для России с политической точки зрения. Главным событием тематического Года в стране, по словам президента, может стать открытие Музея географии.Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, поздравляя РГО со 180-летием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического обществаВ электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и НовороссииНайти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, рго (русское географическое общество), новости, общество