Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
2025-10-23T17:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в рамках Съезда Российского географического общества предложил объявить 2027 год в России Годом географии. По мнению Путина, география важна для России с политической точки зрения. Главным событием тематического Года в стране, по словам президента, может стать открытие Музея географии.Русское географическое общество является легендарной организацией, вклад которой в укрепление российского государства огромен, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, поздравляя РГО со 180-летием.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического обществаВ электронной библиотеке РГО появился раздел о Крыме и НовороссииНайти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
17:50 23.10.2025 (обновлено: 17:55 23.10.2025)