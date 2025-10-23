https://crimea.ria.ru/20251023/putin-poruchil-donastroit-mery-podderzhki-molodykh-semey-v-rossii-1150382885.html
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России необходимо донастроить меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики."Считаю важным и дальше настраивать меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. И рассчитываю, что Совет по демографии также предметно займется этой темой. Нам в целом необходимо постоянно анализировать эффективность всех принимаемых в сфере семейной политики мер. Выстраивать систему социальной поддержки так, чтобы она была максимально прозрачна, понятна и удобна для семей с детьми", - отметил он.В этом плане, по словам президента, за последнее время уже принят ряд решений. В частности, увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения, в некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами, в вузах открываются комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания детей.В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил Путин ранее в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – ПутинМеры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинВ Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
Государство будет помогать студенческим семьям совмещать воспитание детей и учебу – Путин
15:31 23.10.2025 (обновлено: 15:33 23.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России необходимо донастроить меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Считаю важным и дальше настраивать меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. И рассчитываю, что Совет по демографии также предметно займется этой темой. Нам в целом необходимо постоянно анализировать эффективность всех принимаемых в сфере семейной политики мер. Выстраивать систему социальной поддержки так, чтобы она была максимально прозрачна, понятна и удобна для семей с детьми", - отметил он.
В этом плане, по словам президента, за последнее время уже принят ряд решений. В частности, увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения, в некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами, в вузах открываются комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания детей.
"Наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали: им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или стартом карьеры… Конечно, безусловно, это требует много силы и труда, но государство готово оказать помощь", – сказал президент.
В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата
, заявил Путин ранее в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
