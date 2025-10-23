Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/putin-poruchil-donastroit-mery-podderzhki-molodykh-semey-v-rossii-1150382885.html
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
В России необходимо донастроить меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T15:31
2025-10-23T15:33
владимир путин (политик)
россия
демография
общество
студенты
новости
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/34/1100363475_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_30933718806b9126fd6e95981f3d30ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России необходимо донастроить меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики."Считаю важным и дальше настраивать меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. И рассчитываю, что Совет по демографии также предметно займется этой темой. Нам в целом необходимо постоянно анализировать эффективность всех принимаемых в сфере семейной политики мер. Выстраивать систему социальной поддержки так, чтобы она была максимально прозрачна, понятна и удобна для семей с детьми", - отметил он.В этом плане, по словам президента, за последнее время уже принят ряд решений. В частности, увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения, в некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами, в вузах открываются комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания детей.В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил Путин ранее в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – ПутинМеры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинВ Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/34/1100363475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8046e8ff5eedbddc05c746b1ade6bcc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, демография, общество, студенты, новости, семья
Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России

Государство будет помогать студенческим семьям совмещать воспитание детей и учебу – Путин

15:31 23.10.2025 (обновлено: 15:33 23.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В России необходимо донастроить меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Считаю важным и дальше настраивать меры поддержки молодых, в том числе студенческих, семей. И рассчитываю, что Совет по демографии также предметно займется этой темой. Нам в целом необходимо постоянно анализировать эффективность всех принимаемых в сфере семейной политики мер. Выстраивать систему социальной поддержки так, чтобы она была максимально прозрачна, понятна и удобна для семей с детьми", - отметил он.
В этом плане, по словам президента, за последнее время уже принят ряд решений. В частности, увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения, в некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами, в вузах открываются комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания детей.
"Наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали: им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или стартом карьеры… Конечно, безусловно, это требует много силы и труда, но государство готово оказать помощь", – сказал президент.
В России со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, заявил Путин ранее в четверг на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – Путин
Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
В Крыму ввели штрафы за склонение женщин к абортам
 
Владимир Путин (политик)РоссияДемографияОбществоСтудентыНовостисемья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
15:47Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
15:39В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
15:31Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
15:15В России начнет действовать семейная налоговая выплата
14:58Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
14:39Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
14:12Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
14:01В Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектов
13:51Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
Лента новостейМолния