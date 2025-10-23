https://crimea.ria.ru/20251023/putin-podcherknul-rol-semeynykh-tsennostey-v-demograficheskoy-politike-1150383255.html
Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы,... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы, формирующие стремление к созданию семьи и рождению детей. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по демографии и семейной политике.По его словам, поддержка семьи и рост рождаемости – важнейшее направление всех национальных проектов и стратегических планов развития. Он отметил, что этот вопрос затрагивает практически все сферы жизни и является "однозначным приоритетом", так как речь идет о будущем страны.Он добавил, что разные страны по-разному отвечают на демографические вызовы, но Россия делает выбор в пользу поддержки традиционной семьи.Путин заявил, что ответить на демографические вызовы можно только за счет развития собственного потенциала, и отметил позитивную тенденцию в общественном мнении. Если в 2005 году россияне считали, что в семье должно быть 2 ребенка, то теперь - три и более.Вместе с тем Путин подчеркнул, что финансовая поддержка семей важна, но не может быть единственным инструментом демографической политики.По его словам, стремление к созданию семьи и рождению детей должно стать естественным для общества. И именно это является главной задачей Совета – развивать и поддерживать внутренний настрой. При этом он отметил, что в вопросах рождения детей не должно быть давления.
Решать демографические проблемы нужно не только деньгами, но и ценностями – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы, формирующие стремление к созданию семьи и рождению детей. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по демографии и семейной политике.
По его словам, поддержка семьи и рост рождаемости – важнейшее направление всех национальных проектов и стратегических планов развития. Он отметил, что этот вопрос затрагивает практически все сферы жизни и является "однозначным приоритетом", так как речь идет о будущем страны.
"В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости. Не во всех странах, но с этим столкнулись многие экономически развитые государства, и Россия не исключением. Для нас свои последствия имеют эхо двух демократических ям. Это трагические потери времен Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, и кризисного периода 90-х годов, который произошел сразу после развала Советского Союза", – рассказал Путин.
Он добавил, что разные страны по-разному отвечают на демографические вызовы, но Россия делает выбор в пользу поддержки традиционной семьи.
"Наш выбор однозначен – это поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков объединяли и укрепляли нашу страну", – подчеркнул глава государства.
Путин заявил, что ответить на демографические вызовы можно только за счет развития собственного потенциала, и отметил позитивную тенденцию в общественном мнении. Если в 2005 году россияне считали, что в семье должно быть 2 ребенка, то теперь - три и более.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что финансовая поддержка семей важна, но не может быть единственным инструментом демографической политики.
"Без этого очень трудно решать демографические проблемы. Но, конечно, ценностные установки внутренние, они являются гораздо более крепкими и важными", – заявил президент.
По его словам, стремление к созданию семьи и рождению детей должно стать естественным для общества. И именно это является главной задачей Совета – развивать и поддерживать внутренний настрой. При этом он отметил, что в вопросах рождения детей не должно быть давления.
"Решение о рождении ребенка – личное дело каждого человека, каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди, прежде всего молодые, искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства", – заключил Путин.
