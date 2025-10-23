Рейтинг@Mail.ru
Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/putin-podcherknul-rol-semeynykh-tsennostey-v-demograficheskoy-politike-1150383255.html
Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы,... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T15:47
2025-10-23T15:34
россия
владимир путин (политик)
демография
новости
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149768419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c63863c92536b250045b2ff6bda8176e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы, формирующие стремление к созданию семьи и рождению детей. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по демографии и семейной политике.По его словам, поддержка семьи и рост рождаемости – важнейшее направление всех национальных проектов и стратегических планов развития. Он отметил, что этот вопрос затрагивает практически все сферы жизни и является "однозначным приоритетом", так как речь идет о будущем страны.Он добавил, что разные страны по-разному отвечают на демографические вызовы, но Россия делает выбор в пользу поддержки традиционной семьи.Путин заявил, что ответить на демографические вызовы можно только за счет развития собственного потенциала, и отметил позитивную тенденцию в общественном мнении. Если в 2005 году россияне считали, что в семье должно быть 2 ребенка, то теперь - три и более.Вместе с тем Путин подчеркнул, что финансовая поддержка семей важна, но не может быть единственным инструментом демографической политики.По его словам, стремление к созданию семьи и рождению детей должно стать естественным для общества. И именно это является главной задачей Совета – развивать и поддерживать внутренний настрой. При этом он отметил, что в вопросах рождения детей не должно быть давления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от абортаМеры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинВ Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149768419_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1999b32d0c0f4a69215d502f1306d89d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), демография, новости, дети, семья
Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике

Решать демографические проблемы нужно не только деньгами, но и ценностями – Путин

15:47 23.10.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы, формирующие стремление к созданию семьи и рождению детей. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по демографии и семейной политике.
По его словам, поддержка семьи и рост рождаемости – важнейшее направление всех национальных проектов и стратегических планов развития. Он отметил, что этот вопрос затрагивает практически все сферы жизни и является "однозначным приоритетом", так как речь идет о будущем страны.
"В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости. Не во всех странах, но с этим столкнулись многие экономически развитые государства, и Россия не исключением. Для нас свои последствия имеют эхо двух демократических ям. Это трагические потери времен Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, и кризисного периода 90-х годов, который произошел сразу после развала Советского Союза", – рассказал Путин.
Он добавил, что разные страны по-разному отвечают на демографические вызовы, но Россия делает выбор в пользу поддержки традиционной семьи.

"Наш выбор однозначен – это поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков объединяли и укрепляли нашу страну", – подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что ответить на демографические вызовы можно только за счет развития собственного потенциала, и отметил позитивную тенденцию в общественном мнении. Если в 2005 году россияне считали, что в семье должно быть 2 ребенка, то теперь - три и более.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что финансовая поддержка семей важна, но не может быть единственным инструментом демографической политики.
"Без этого очень трудно решать демографические проблемы. Но, конечно, ценностные установки внутренние, они являются гораздо более крепкими и важными", – заявил президент.
По его словам, стремление к созданию семьи и рождению детей должно стать естественным для общества. И именно это является главной задачей Совета – развивать и поддерживать внутренний настрой. При этом он отметил, что в вопросах рождения детей не должно быть давления.
"Решение о рождении ребенка – личное дело каждого человека, каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди, прежде всего молодые, искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства", – заключил Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от аборта
Меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - Путин
В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
 
РоссияВладимир Путин (политик)ДемографияНовостидетисемья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
15:47Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
15:39В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
15:31Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
15:15В России начнет действовать семейная налоговая выплата
14:58Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
14:39Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
14:12Новости СВО: Украина за сутки лишилась еще 1580 солдат
14:01В Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектов
13:51Пока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
Лента новостейМолния