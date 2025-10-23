https://crimea.ria.ru/20251023/putin-podcherknul-rol-semeynykh-tsennostey-v-demograficheskoy-politike-1150383255.html

Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике

Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы,... РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что демографические проблемы невозможно решить только финансовыми мерами поддержки, важны духовные и ценностные основы, формирующие стремление к созданию семьи и рождению детей. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по демографии и семейной политике.По его словам, поддержка семьи и рост рождаемости – важнейшее направление всех национальных проектов и стратегических планов развития. Он отметил, что этот вопрос затрагивает практически все сферы жизни и является "однозначным приоритетом", так как речь идет о будущем страны.Он добавил, что разные страны по-разному отвечают на демографические вызовы, но Россия делает выбор в пользу поддержки традиционной семьи.Путин заявил, что ответить на демографические вызовы можно только за счет развития собственного потенциала, и отметил позитивную тенденцию в общественном мнении. Если в 2005 году россияне считали, что в семье должно быть 2 ребенка, то теперь - три и более.Вместе с тем Путин подчеркнул, что финансовая поддержка семей важна, но не может быть единственным инструментом демографической политики.По его словам, стремление к созданию семьи и рождению детей должно стать естественным для общества. И именно это является главной задачей Совета – развивать и поддерживать внутренний настрой. При этом он отметил, что в вопросах рождения детей не должно быть давления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Услышали сердце ребенка: больше 400 крымчанок отказались от абортаМеры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны - ПутинВ Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

