Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
На трассе "Таврида" сгорел автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T13:03
2025-10-23T13:03
2025-10-23T13:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" сгорел автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва. Об этом сообщили в МЧС республики.Инцидент произошел в четверг утром вблизи села Севастьяновка Бахчисарайского района, загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia. На место происшествия выехали сотрудники пожарной части пгт. Научный Пожарной охраны Республики Крым.
Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
