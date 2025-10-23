Рейтинг@Mail.ru
Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
На трассе "Таврида" сгорел автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва. Об этом сообщили в МЧС республики. РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" сгорел автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва. Об этом сообщили в МЧС республики.Инцидент произошел в четверг утром вблизи села Севастьяновка Бахчисарайского района, загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia. На место происшествия выехали сотрудники пожарной части пгт. Научный Пожарной охраны Республики Крым.
бахчисарайский район
крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" сгорел автомобиль, пожарным удалось не допустить взрыва. Об этом сообщили в МЧС республики.
Инцидент произошел в четверг утром вблизи села Севастьяновка Бахчисарайского района, загорелся легковой автомобиль Daewoo Nexia.
На место происшествия выехали сотрудники пожарной части пгт. Научный Пожарной охраны Республики Крым.
"Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, не допустив взрыва автомобиля. При происшествии никто не пострадал, причину установят эксперты", - говорится в сообщении.
Ситуация на дорогах КрымаПожарАвтомобильПроисшествияБахчисарайский районТрасса ТавридаКрым
 
