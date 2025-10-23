https://crimea.ria.ru/20251023/pod-dzhankoem-siloviki-perekroyut-dorogi-1150373009.html

Под Джанкоем силовики перекроют дороги

Под Джанкоем силовики перекроют дороги - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Под Джанкоем силовики перекроют дороги

Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T10:58

2025-10-23T10:58

2025-10-23T10:52

учения

антитеррор

джанкойский район

инна федоренко

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dd96329936c2e8fadf51b0526fc9006.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.Глава администрации уточнила, что в связи с этим будет ограничено движение по улицам Котвицкого, Житомирская, Ленина, Победы и Первомайская.Жителей района просят не паниковать и доверять только официальным источникам информации."Уверена, что каждый из вас осознает, в какое время мы живем, и может оценить важность проведения таких мероприятий для обеспечения нашей безопасности", – подчеркнула Федоренко.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школахФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье

джанкойский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, антитеррор, джанкойский район, инна федоренко, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя