https://crimea.ria.ru/20251023/pod-dzhankoem-siloviki-perekroyut-dorogi-1150373009.html
Под Джанкоем силовики перекроют дороги
Под Джанкоем силовики перекроют дороги - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Под Джанкоем силовики перекроют дороги
Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T10:58
2025-10-23T10:58
2025-10-23T10:52
учения
антитеррор
джанкойский район
инна федоренко
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dd96329936c2e8fadf51b0526fc9006.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.Глава администрации уточнила, что в связи с этим будет ограничено движение по улицам Котвицкого, Житомирская, Ленина, Победы и Первомайская.Жителей района просят не паниковать и доверять только официальным источникам информации."Уверена, что каждый из вас осознает, в какое время мы живем, и может оценить важность проведения таких мероприятий для обеспечения нашей безопасности", – подчеркнула Федоренко.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школахФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье
джанкойский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43ba8be8d0994dbd5e71806d74d34f94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учения, антитеррор, джанкойский район, инна федоренко, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Под Джанкоем силовики перекроют дороги
В Джанкойском районе Крыма 24 октября запланированы антитеррористические учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.
"24 октября на территории села Победное будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка", – написала она в своем Telegram-канале.
Глава администрации уточнила, что в связи с этим будет ограничено движение по улицам Котвицкого, Житомирская, Ленина, Победы и Первомайская.
Жителей района просят не паниковать и доверять только официальным источникам информации.
"Уверена, что каждый из вас осознает, в какое время мы живем, и может оценить важность проведения таких мероприятий для обеспечения нашей безопасности", – подчеркнула Федоренко.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень
террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели
в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: