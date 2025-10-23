Рейтинг@Mail.ru
Под Джанкоем силовики перекроют дороги - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Под Джанкоем силовики перекроют дороги
Под Джанкоем силовики перекроют дороги - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Под Джанкоем силовики перекроют дороги
Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T10:58
2025-10-23T10:52
учения
антитеррор
джанкойский район
инна федоренко
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.Глава администрации уточнила, что в связи с этим будет ограничено движение по улицам Котвицкого, Житомирская, Ленина, Победы и Первомайская.Жителей района просят не паниковать и доверять только официальным источникам информации."Уверена, что каждый из вас осознает, в какое время мы живем, и может оценить важность проведения таких мероприятий для обеспечения нашей безопасности", – подчеркнула Федоренко.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.
Под Джанкоем силовики перекроют дороги

В Джанкойском районе Крыма 24 октября запланированы антитеррористические учения

10:58 23.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористическая тактико-специальная тренировка запланирована на пятницу в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.
"24 октября на территории села Победное будет проведена групповая тактико-специальная антитеррористическая тренировка", – написала она в своем Telegram-канале.
Глава администрации уточнила, что в связи с этим будет ограничено движение по улицам Котвицкого, Житомирская, Ленина, Победы и Первомайская.
Жителей района просят не паниковать и доверять только официальным источникам информации.
"Уверена, что каждый из вас осознает, в какое время мы живем, и может оценить важность проведения таких мероприятий для обеспечения нашей безопасности", – подчеркнула Федоренко.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.
