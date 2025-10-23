Рейтинг@Mail.ru
Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/pochemu-zelenskiy-usilil-ataki-na-krym--mnenie-1150383966.html
Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
Киевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса. Такое мнение высказал председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T16:18
2025-10-23T16:18
владимир константинов
крым
атаки всу на крым
атаки всу
владимир зеленский
украина
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам спикера крымского парламента, атаки на полуостров, а также на приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области Владимиру Зеленскому и его окружению нужны и для того, чтобы рассказывать аудитории внутри Украины о том, что благодаря их ударам и атакам в этих российских регионах якобы "большие проблемы".Константинов отметил, что ВСУ и дальше будут пытаться атаковать Крым, однако эти действия киевского режима не повлияют на социально-экономическое развитие региона.В ночь на 13 октября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших не сообщалось. К этому времени все профильные службы продолжают работать на месте. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.21 сентября три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны.По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, крым, атаки всу на крым, атаки всу, владимир зеленский, украина, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, мнения
Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение

Зеленский усилил атаки на Крым в попытке удержать внимание к Украине – Константинов

16:18 23.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.

"Крым – резонансная тема. Как только появляется Крым, что-то резонансное по нему, – все это подхватывают. А им (киевскому режиму – ред.) нужно удержать внимание к себе. Крым для них в этом плане имеет значение", - сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.

По словам спикера крымского парламента, атаки на полуостров, а также на приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области Владимиру Зеленскому и его окружению нужны и для того, чтобы рассказывать аудитории внутри Украины о том, что благодаря их ударам и атакам в этих российских регионах якобы "большие проблемы".
Константинов отметил, что ВСУ и дальше будут пытаться атаковать Крым, однако эти действия киевского режима не повлияют на социально-экономическое развитие региона.
"На реальную нашу жизнь (украинские атаки) почти не влияют. Для региона, для нашей экономики, это не оказалось критичным и никак не повлияло на темпы наших преобразований", - подчеркнул глава парламента региона.
В ночь на 13 октября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших не сообщалось. К этому времени все профильные службы продолжают работать на месте. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
21 сентября три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны.
По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир КонстантиновКрымАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУВладимир ЗеленскийУкраинаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Шойгу избран президентом Российского географического общества
18:11В Крыму сгорела "ГАЗель"
17:50Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
17:47Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
17:38Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира
17:25ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителей
17:20В Крыму назвали главное достижение полуострова в 2025 году
17:09ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
17:05У Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
16:50Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
16:42В Севастополе экс-директор стройфирмы скрыл от налоговой 5 млн рублей
16:33Блокировка дорог и силовики: на востоке Крыма пройдут учения
16:18Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
15:55Севастополь в лидерах по росту рождаемости – Голикова
15:47Путин подчеркнул роль семейных ценностей в демографической политике
15:39В Севастополе водитель мопеда попал под колеса Mercedes
15:31Путин поручил донастроить меры поддержки молодых семей в России
15:15В России начнет действовать семейная налоговая выплата
14:58Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
14:39Верховная Рада убрала из украинских паспортов русский язык
Лента новостейМолния