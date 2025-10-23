https://crimea.ria.ru/20251023/pochemu-zelenskiy-usilil-ataki-na-krym--mnenie-1150383966.html

Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение

Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение

Киевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса. Такое мнение высказал председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам спикера крымского парламента, атаки на полуостров, а также на приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области Владимиру Зеленскому и его окружению нужны и для того, чтобы рассказывать аудитории внутри Украины о том, что благодаря их ударам и атакам в этих российских регионах якобы "большие проблемы".Константинов отметил, что ВСУ и дальше будут пытаться атаковать Крым, однако эти действия киевского режима не повлияют на социально-экономическое развитие региона.В ночь на 13 октября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших не сообщалось. К этому времени все профильные службы продолжают работать на месте. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.21 сентября три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны.По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

