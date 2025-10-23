Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
Зеленский усилил атаки на Крым в попытке удержать внимание к Украине – Константинов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим в последнее время усилил воздушные атаки на Крым ради информационного резонанса. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
"Крым – резонансная тема. Как только появляется Крым, что-то резонансное по нему, – все это подхватывают. А им (киевскому режиму – ред.) нужно удержать внимание к себе. Крым для них в этом плане имеет значение", - сказал Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
По словам спикера крымского парламента, атаки на полуостров, а также на приграничные Брянскую, Курскую и Белгородскую области Владимиру Зеленскому и его окружению нужны и для того, чтобы рассказывать аудитории внутри Украины о том, что благодаря их ударам и атакам в этих российских регионах якобы "большие проблемы".
Константинов отметил, что ВСУ и дальше будут пытаться атаковать Крым, однако эти действия киевского режима не повлияют на социально-экономическое развитие региона.
"На реальную нашу жизнь (украинские атаки) почти не влияют. Для региона, для нашей экономики, это не оказалось критичным и никак не повлияло на темпы наших преобразований", - подчеркнул глава парламента региона.
В ночь на 13 октября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших не сообщалось. К этому времени все профильные службы продолжают работать на месте. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
21 сентября три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны.
По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.