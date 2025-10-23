Рейтинг@Mail.ru
Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель
Житель Алешек погиб при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Житель Алешек погиб при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, в Великолепетихском округе противник обстрелял здание автозаправки. Обошлось без жертв и возгорания. В селе Раденск поврежден жилой дом. Также враг обстрелял Великую Лепетиху и Чкалово, добавил губернатор.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру регионов РФ, в том числе новые территории. Так 21 октября при ударах ВСУ по Херсонской области погиб один человек и пятеро получили ранения. 18 числа враг атаковал пункт временного размещения на Херсонщине, в результате чего погибла семейная пара.
Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель

11:21 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Житель Алешек погиб при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима погиб житель Алешек", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Великолепетихском округе противник обстрелял здание автозаправки. Обошлось без жертв и возгорания. В селе Раденск поврежден жилой дом. Также враг обстрелял Великую Лепетиху и Чкалово, добавил губернатор.
ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру регионов РФ, в том числе новые территории. Так 21 октября при ударах ВСУ по Херсонской области погиб один человек и пятеро получили ранения. 18 числа враг атаковал пункт временного размещения на Херсонщине, в результате чего погибла семейная пара.
