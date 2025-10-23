https://crimea.ria.ru/20251023/novye-udary-vsu-po-khersonschine--pogib-mirnyy-zhitel-1150373252.html

Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель

Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель

Житель Алешек погиб при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T11:21

2025-10-23T11:21

2025-10-23T11:21

новые регионы россии

херсонская область

новости

атаки всу

алешки

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Житель Алешек погиб при ударах ВСУ по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, в Великолепетихском округе противник обстрелял здание автозаправки. Обошлось без жертв и возгорания. В селе Раденск поврежден жилой дом. Также враг обстрелял Великую Лепетиху и Чкалово, добавил губернатор.ВСУ регулярно атакуют мирную инфраструктуру регионов РФ, в том числе новые территории. Так 21 октября при ударах ВСУ по Херсонской области погиб один человек и пятеро получили ранения. 18 числа враг атаковал пункт временного размещения на Херсонщине, в результате чего погибла семейная пара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенокВСУ убили двух мирных жителей в Херсонской областиАтаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подросток

новые регионы россии

херсонская область

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, новости, атаки всу, алешки, владимир сальдо