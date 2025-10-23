https://crimea.ria.ru/20251023/nochnaya-ataka-na-voronezhskuyu-oblast-povrezhdeny-vosem-zhilykh-domov-1150369431.html

Ночная атака на Воронежскую область: повреждены восемь жилых домов

Ночная атака на Воронежскую область: повреждены восемь жилых домов

2025-10-23T08:39

СИФМЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки украинских беспилотников в Воронежской области повреждены восемь домов, сообщает губернатор региона Александр Гусев.Во всех зданиях выбиты стекла, повреждены фасады и крыши. В одном из домов загорелась кровля, пожар быстро потушили. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля. Оценка нанесенного ущерба продолжается.Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в области остается в силе.Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области после атаки украинских беспилотников.Как сообщили в Минобороны,всего за ночь на регионами России сбили 139 беспилотников, в том числе четыре - над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

