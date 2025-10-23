Ночная атака на Воронежскую область: повреждены восемь жилых домов

Рейтинг@Mail.ru
В результате ночной атаки украинских беспилотников в Воронежской области повреждены восемь домов, сообщает губернатор региона Александр Гусев.
2025-10-23T08:39
2025-10-23T08:39
атаки всу
воронежская область
александр гусев
происшествия
новости
СИФМЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки украинских беспилотников в Воронежской области повреждены восемь домов, сообщает губернатор региона Александр Гусев.Во всех зданиях выбиты стекла, повреждены фасады и крыши. В одном из домов загорелась кровля, пожар быстро потушили. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля. Оценка нанесенного ущерба продолжается.Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в области остается в силе.Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области после атаки украинских беспилотников.Как сообщили в Минобороны,всего за ночь на регионами России сбили 139 беспилотников, в том числе четыре - над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
атаки всу, воронежская область, александр гусев, происшествия, новости
08:39 23.10.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк
© РИА Новости . Виктор Антонюк
СИФМЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки украинских беспилотников в Воронежской области повреждены восемь домов, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в девяти районах и одном городском округе Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из сел повреждены восемь частных домов", – написал он в своем Telegram-канале.

Во всех зданиях выбиты стекла, повреждены фасады и крыши. В одном из домов загорелась кровля, пожар быстро потушили. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля. Оценка нанесенного ущерба продолжается.
Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в области остается в силе.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области после атаки украинских беспилотников.
Как сообщили в Минобороны,всего за ночь на регионами России сбили 139 беспилотников, в том числе четыре - над Крымом.
Атаки ВСУВоронежская областьАлександр ГусевПроисшествияНовости
 
Лента новостейМолния